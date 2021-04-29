"Медуза"* попросила читателей о помощи: "Власти разрушили наш бизнес за один день"

Независимое издание «Медуза» объявило сбор пожертвований из-за того, что власти признали их «иностранным агентом». Из-за этого ярлыка от них уходят рекламодатели и, несмотря на серьезные сокращения затрат, денег на работу изданию не хватает. Журналисты обратились к читателям с просьбой о помощи.

«"Медузу" пытаются убить. (...) у нас заканчиваются деньги. Прямо сейчас, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. —

Мы всегда верили, что у нас получится построить медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно (...) И мы построили такое медиа. На это нам потребовалось шесть лет. Российские власти разрушили наш бизнес за один день».

Редакция пишет, что ради выживания в сложившихся условиях они были вынуждены закрыть офисы как в Риге, так и в Москве, почти полностью отказаться от услуг внештатных авторов, а своим журналистам урезать зарплаты на 30-50%. Но даже такие радикальные меры лишь отсрочивают неизбежное закрытие. Чтобы сохранить издание, редакция «Медузы» просит своих читателей и всех желающих помочь им материально, подписавшись на ежемесячные пожертвования или единовременной суммой, они принимают пожертвования даже в криптовалюте. Помочь изданию можно по ссылке.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Минюст до сих пор даже не сообщил, какое именно ведомство предоставило ему данные об "иностранном финансировании" издания, а также не прокомментировал, про какое конкретно финансирование идет речь.

Годом ранее похожие проблемы возникли у радиостанции «Серебряный дождь», однако тогда почти полная потеря рекламодателей была обусловлена сокращением рекламных бюджетов из-за коронавируса. Журналисты также запустили сбор пожертвований и станцию удалось сохранить, она работает до сих пор.

*Независимое издание «Медуза» издание признано российскими властями «иностранным агентом».