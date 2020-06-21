Кадр из сериала "Их было десять" // Фото в статье: скриншот с YouTube

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Новости дня

21 июня, воскресенье

[20:24]Переживший кризис "Серебряный дождь" все ещё нуждается в помощи слушателей
[19:26]Сыну соперника Лукашенко по президентской гонке предъявили обвинение
[18:35]Володин: все, кто голосует против поправок или воздерживается, идут против народа
[17:39]В затоплении Варшавского шоссе Мосводосток винит природные стихии
[17:12]СМИ: Верзилов дает показания по уголовному дело об экстремизме в соцсетях
[16:33]Путин призвал чиновников избегать аскетизма, напомнив, как "скромно" живут люди
[16:26]В московской галерее, где проводилась выставка Pussy Riot, проходят обыски
[15:58]Нарышкин прервал интервью с "Би-Би-Си" после повторного вопроса про Солсбери
[15:52]Путин заявил, что может пойти на новый срок, призвав голосовать за свои поправки
[14:52]Британскую полицию обвинили в сокрытии пола преступника из-за политкорректности
[13:57]Пост Юрия Дудя о "позорных поправках" набрал миллион лайков
[13:29]В Петербурге толпа подростков избила пару уличных музыкантов
[12:09]Петру Верзилову взломали дверь в квартиру. Он не выходит на связь
[11:28]Ветер в Москве повалил 60 деревьев
[10:51]COVID-19 за сутки в РФ: 7 728 – заболели, 5 119 – выздоровели, 109 – умерли
[10:02]Активист: Сторонников якутского шамана поместили в обсерватор
[09:32]Президент Египта назвал легитимным любое вторжение армии в Ливию
[08:51]Олег Шеин: У подозреваемой в убийстве сына астраханки что-то творилось с головой
[07:43]Кадыров похвалился анализами, а МЧС посчитало пожары. Новости к утру 21 июня

20 июня, суббота

[19:24]Минобороны рассказало о состоянии первой группы, тестирующей вакцину от COVID-19
[18:22]Губернатор Тюменской области объявил об открытии с 22 июня уличных кафе и парков
[17:20]В столице госпитализированы мужчина и женщина, в которых ударила молния
[17:12]Генпрокуратура сообщила о шести тысячах лесных пожаров в России с начала года
[16:32]В результате ДТП с участием полицейского под Челябинском погиб один человек
[16:00]Путин поручил продлить до осени выплаты борющимся с коронавирусом медикам
[15:40]В Астрахани обнаружили замурованное в бетон тело школьника, задержана его мать
[14:49]Московская полиция разыскивает болельщиков "Спартака", устроивших файер-шоу
[13:41]В Башкирии найдены мертвыми двое детей, которые пропали восемь месяцев назад
[13:20]Возможной причиной смерти автора хита "На заре" стали проблемы с сердцем
[12:45]Эксперты сочли вменяемым устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Ефремова
[12:21]Во время голосования по Конституции в столице не нужно будет платить за парковку
[11:42]В Воркуте сотрудника отдела МВД задержали по подозрению в убийстве двоих коллег
[11:32]Суточный прирост случаев COVID-19 в России четыре дня держится на уровне 1,4%
[11:09]"Дочка" Nestle отказалась от слова "эскимо", посчитав его дискриминационным
[10:00]Задержания в Белоруссии и более 460 тысяч жертв COVID-19: главное к утру 20 июня
[09:18]Синоптики предупредили москвичей о грозе с градом и сильным ветром

19 июня, пятница

[21:59]Собянин рассказал, что все летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед
[21:38]Бабарико предложил изменить конституцию Белоруссии, исходя из образца 1994 года
[21:00]ВЭФ во Владивостоке, который в 2019-м посетили более 8,5 тыс. человек, отменен
[20:23]В Подмосковье 1 июля заработают фитнес-центры, музеи откроются уже в конце июня

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Переживший кризис "Серебряный дождь" все ещё нуждается в помощи слушателей

Общество
20:24, 21 июня 2020

Переживший кризис "Серебряный дождь" все ещё нуждается в помощи слушателей
Дмитрий Савицкий // Скриншот из Youtube
Дмитрий Савицкий // Скриншот из Youtube

Основатель и генеральный директор «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий пояснил, что пожертвования слушателей все ещё необходимы для работы радиостанции. 

«Несомненно, помощь слушателей все еще важна для радиостанции, мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает … Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку наших слушателей, хотя понимаем, что нам никто ничего не должен, конечно», — приводит его слова «Интерфакс».

Савицкий пояснил, что пока не может остановить сбор средств, выразив надежду, что рекламный рынок вернется к приемлемым показателям и изданию «будет проще».

Накануне он пояснил ТАСС, что наиболее «острая фаза миновала», подчеркнув, что важным фактором стала также нематериальная поддержка от слушателей. За две недели «Серебряный дождь» сумел собрать 13 миллионов рублей и 4 июля намерен отпраздновать свой 25-й день рождения.

Ранее, 3 июня Sobesednik.ru писал, что Савицкий в прямом эфире выступил с обращением к слушателям, где сообщил, что из-за 99% сокращения рекламного дохода станция вынуждена закрыться или изменить формат вещания на музыкальный. После этого в комментариях к сообщению многие призвали издание начать сбор пожертвований. 

6 июня Савицкий открыл сбор донатов, попросив радиослушателей оказать поддержку, подчеркнув: «Ни в коем случае не присылайте нам ни рубля, если сами еле сводите концы с концами». К 9 июня туда пришло почти 10 миллионов рублей.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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Дмитрий Савицкий // Скриншот из Youtube

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