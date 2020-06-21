Переживший кризис "Серебряный дождь" все ещё нуждается в помощи слушателей

Основатель и генеральный директор «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий пояснил, что пожертвования слушателей все ещё необходимы для работы радиостанции.

«Несомненно, помощь слушателей все еще важна для радиостанции, мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает … Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку наших слушателей, хотя понимаем, что нам никто ничего не должен, конечно», — приводит его слова «Интерфакс».

Савицкий пояснил, что пока не может остановить сбор средств, выразив надежду, что рекламный рынок вернется к приемлемым показателям и изданию «будет проще».

Накануне он пояснил ТАСС, что наиболее «острая фаза миновала», подчеркнув, что важным фактором стала также нематериальная поддержка от слушателей. За две недели «Серебряный дождь» сумел собрать 13 миллионов рублей и 4 июля намерен отпраздновать свой 25-й день рождения.

Ранее, 3 июня Sobesednik.ru писал, что Савицкий в прямом эфире выступил с обращением к слушателям, где сообщил, что из-за 99% сокращения рекламного дохода станция вынуждена закрыться или изменить формат вещания на музыкальный. После этого в комментариях к сообщению многие призвали издание начать сбор пожертвований.

6 июня Савицкий открыл сбор донатов, попросив радиослушателей оказать поддержку, подчеркнув: «Ни в коем случае не присылайте нам ни рубля, если сами еле сводите концы с концами». К 9 июня туда пришло почти 10 миллионов рублей.