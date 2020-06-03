"Просто кончились деньги": Радиостанция "Серебряный дождь" на грани закрытия

Генеральный директор «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий в прямом эфире объявил, что у радиостанции осталось лишь 600 тысяч рублей, в то время как для полноценного вещания им нужно 15 миллионов рублей. При этом он пояснил, что на весь день 3 июня у них запланировано всего два рекламных ролика.

«На 3 июня я могу сказать, что у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание», — признался он.

По словам Савицкого, в связи с кризисом им уже пришлось закрыть часть программ, чтобы сократить расходы, однако это не помогло, так как рекламные доходы, на которые существует радио, сократились на 99%. Изначально они планировали доработать до 4 июля, когда радиостанции исполнилось бы 25 лет и закрыться, в то время как запасным планом является продолжать вещание до осени, когда могут вновь нарасти рекламные бюджеты и переформатировать издание под музыкально-новостной формат, отказавшись от разговорного жанра.

При этом на поддержку от государства Савицкий также не рассчитывает, так как из-за экономии пришлось сократить более 10% персонала, а после того, как правительство включило СМИ в список наиболее пострадавших отраслей, выяснилось, что по госклассификации (ОКВЭД) компания «оказывает услуги связи», что не соответствует действительности, но лишает соответствующей поддержки. Ранее с предложением разрешить менять ОКВЭД в подобных случаях выступал министр экономического развития Максим Решетников, однако это до сих пор не было реализовано.

О финансовых проблемах станции, вызванных кризисом, было известно и ранее. До того, как кабмин признал СМИ пострадавшей отраслью, на главной странице YouTube-канала «Серебряного дождя» даже был расположен ролик с балетом «Лебединое озеро».

Под эфиром Савицкого от слушателей появились сотни комментариев, выражающих поддержку радиостанции. Некоторые из них также настаивают, чтобы компания начала сбор пожертвований: «Открывайте донаты! Ребята мы с вами! Мы поможем!» «Объявите сбор донатов, не нужно стесняться сейчас. Мы, слушатели, поддержим».

Напомним, что «Серебряный дождь» является одной из независимых российских радиостанций, вещающих в развлекательном и информационно-аналитическом жанрах. Авторские передачи там ведут бизнесмен Дмитрий Потапенко, кинокритик Антон Долин, политолог Дмитрий Орешкин, психолог Михаил Лабковский, а в качестве частых гостей выступает журналист Николай Сванидзе.