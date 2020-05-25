Глава Минэка намерен помогать бизнесу через ОКВЭД, но против раздачи ФНБ

Глава Минэкономразвития Максим Решетников обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой позволить компаниям малого и среднего бизнеса до 1 июля скорректировать свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД), передает РБК со ссылкой на письмо министра. Позднее эти данные подтвердили ТАСС в пресс-службе Минэка.

По подсчетам ведомства, это позволит государству оказать поддержку ещё 200 тысячам фирм, не охваченных ранее.

Суть предложения заключается в том, чтобы компании, которые фактически занимаются видом бизнеса, пострадавшего от коронавируса, но по классификации государства (на основании ОКВЭД) принадлежат к другой сфере деятельности, могли бы уточнить вид своей деятельности и получить право на меры поддержки. Проблема сейчас заключается в том, что при регистрации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП их род занятий был определен некорректно.

Решетников также считает, что тема ОКВЭД является «самой больной в системе мер поддержки экономики» и «она несовершенна. «Мы прекрасно понимаем, что эта система — вынужденный выбор. Нам надо было быстро помогать экономике», — объясняет он на встрече с депутатами от ЛДПР отказ министерства поддержать идею выявлять пострадавшие от коронавируса компании по падению выручки. Он заявил, что для этого необходимо было бы получить квартальную отчетность: «Нам надо было бы дожидаться июля-августа, чтобы кому-то помочь».

При этом министр подчеркнул, что выступает категорически против раздачи денег из Фонда национального благосостояния, так как кризис, по его словам, не закончится в 2020 году, а дополнительные средства понадобятся бюджету на восстановление экономики. «Нам потребуются ресурсы, в том числе и на следующий год. Мы поддерживаем осторожный и взвешенный подход», — пояснил Решетников.