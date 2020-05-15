Андрей Нечаев: "Если не дать людям денег, холодильник возьмет верх над телевизором"

Первый в истории новой России министр экономики оценивает действия правительства по «запуску» экономики после коронавируса.

«У нас было 25 млн$ резервов, сейчас их 550 млрд $»

– Сегодня экономика остановлена искусственно, а в начале 1990-х – в силу происходящих событий. Можно ли сравнивать эти ситуации?

– Они кардинально различаются. В конце 1991-го был экономический коллапс – и бюджета, и потребительского рынка. Ситуация тотального дефицита, гигантский внешний долг при полном отсутствии и рублевых, и валютных резервов. В какой-то момент все резервы правительства составляли 25 млн $. По нынешним меркам смешная цифра.

Сейчас ситуация с точки зрения управления гораздо более легкая, чем была у нашего правительства. Это и более 10 трлн руб в Фонде национального благосостояния (даже сейчас, когда их уже начали тратить). Это и 550 млрд $ золото-валютных резервов. Короче, резервов у страны сегодня достаточно. Но те меры, которые предпринимает власть, чтобы помочь экономике пережить кризис, на мой взгляд, совершенно недостаточны. А, главное, они все время запаздывают.

Андрей Нечаев

– Вы сейчас про денежную помощь?

– Конечно! Я уже больше месяца и пишу, и говорю о том, что гражданам, оказавшимся в наиболее трудном положении и наиболее пострадавшим компаниям надо напрямую давать деньги. Не льготы, не кредитные каникулы, не какие-то отсрочки по налогам, а – напрямую деньги.

У нас же все было сделано наоборот. По крайней мере, на предыдущих этапах.

Смотрите, президент ввел нерабочие дни (кстати, без официального объявления ЧС, и даже карантина) с сохранением зарплаты, но фактически все расходы переложили на бизнес. А откуда эта зарплата возьмется?

Этот момент как-то деликатно умалчивался.

Между тем во многих секторах бизнес просто остановился – ни оборотов, ни выручки, ни уж тем более прибыли... Но нести издержки он остался должен – и по зарплате, и по арендным платежам, и по коммунальным, и т.д.

Это нанесло колоссальный удар. Особенно от карантинных ограничений пострадала сфера услуг. Не исключаю, что многие представители малого и среднего бизнеса просто из него уйдут.

Почему помощь почти не помогает

– Хотите сказать, что антикризисные меры, которые принимались властью на первом этапе, были ни о чем?

– Да. Понятно, что не президент эти решения вырабатывает. Но он их озвучивает. И даже если они идут в правильном направлении, то с непростительным запозданием. А уж когда дело доходит до реализации, все обставляется таким количеством бюрократических оговорок, препонов и т.д., что вся помощь попросту выхолащивается.

– То есть среди мер поддержки есть и правильные?

– Есть. Но вот вам канонический пример, как из правильной меры получается пшик. Рассмотрим обещание давать предприятиям кредиты на зарплату под нулевую ставку. Сейчас президент снова его озвучил, не знаю, что выйдет на этот раз...

– Но ведь в первый раз саботаж устроили банки. Премьер Мишустин даже под камеры отчитывал министра экономики Решетникова. А тот оправдывался: мол, обзвонили все банки, а те не согласны...

– Да, не дают. Но не потому, что они враги народа. А потому что у них своих денег нет – это же деньги клиентов, вкладчиков. К тому же банкам никто не дал нормативных документов. И самое главное – не сказал: каким образом все это будет компенсироваться.

А банки, в свою очередь, несут расходы: платят проценты вкладчикам по депозитам. При этом им предлагают не брать проценты по кредитам и давать беспроцентные займы на зарплату... Естественно, банки ужом извиваются, чтобы не делать этого. Потому что иначе они просто потеряют ликвидность и вообще окажутся в состоянии банкротства, не смогут отвечать по обязательствам перед своими клиентами и вкладчиками.

– А какими условиями для компаний власть обставила обещание выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплат?

– Скажем, фирме надо сохранить 90% занятых, не иметь задолженности по налогам... При этом кредиты вам дадут не из расчета реальной зарплаты, какую получают работники, а исходя из МРОТ (т.е. 12 тысяч с копейками).

Но и без того многие компании даже не обращались за таким кредитом: неважно, что он под нулевую ставку, все равно же его надо будет возвращать. А как это можно гарантировать, когда абсолютно неясно, что будет с бизнесом через 2-3 месяца, через полгода?..

Для того, чтобы эта мера сработала, надо было сразу оговорить: если макроэкономическая ситуация не улучшится, то эти кредиты будут списаны (или будет списана половина суммы). Но только на днях президент заявил, что эти кредиты надо списать. Правда, опять при условии, что предприятие сохранит 80-90% занятых на нем работников.

А как оно в условиях кризиса могло их сохранить – большой вопрос... Плюс для получения кредита по новой схеме надо представить более 30 документов!

И так практически с любой антикризисной мерой, которую предлагают власти. Они либо запаздывают, либо недостаточны, либо выхолащиваются дополнительными условиями...

Почему правительство опаздывает

– А почему так? Чиновники некомпетентны или дело в чем-то другом?

– Думаю, тут целый комплекс причин, начиная от простого непонимания того, как живет страна. Если посмотреть декларации о доходах наших членов правительства, станет понятно: они (особенно их жены) живут в другом мире, чем большинство россиян.

Второй момент. В последнее время ставка в экономике была сделана на крупные госкомпании (до кризиса их доля была 70% на рынке). Понятно, что ими легче управлять.

Вот их сохранением власти озабочены. А малый и средний бизнес... Конечно, хорошо, что появились рестораны, парикмахерские, салоны, туркомпании и т.д. Но в целом этот бизнес скорее раздражает чиновников: все время чего-то хотят, просят не вмешиваться, не хотят взятки платить (или платят маленькие)... В общем, одни хлопоты с ним.

Не исключаю, что есть и третий – психологический – момент. Мне кажется, сам президент опасается тратить резервы. Ведь если деньги закончатся, это выльется в очень тяжелую политически ситуацию. Надо будет отменять те социальные обещания, которые он с такой помпой раздавал. Надо будет секвестировать бюджет...

Мне кажется, он извлек урок из кризиса 2008-2009-х, когда очень быстро был почти проеден резервный фонд. Траты тогда составляли порядка 10% ВВП.

– Но тогда в основном помогали банкам. А сейчас все-таки что-то достается и людям...

– Ситуации-то ведь тоже кардинально различные.

Перед тем кризисом росла цена на нефть, рос и уровень жизни россиян... До 2008-2009-го и бездарно тратили немало, и воровали, но все равно денег было так много, что хватало на все – и на армию, и на пенсионеров.

А со второй половины 2012-го началось замедление темпов экономического роста, потом – прямое падение ВВП. И шесть последних лет падали доходы граждан... В общем, сегодня есть реальная опасность, что холодильник возьмет верх над телевизором.

Разбрасывать деньги с вертолетов не надо, но давать их людям нужно

– Но то, что доходит сегодня до людей, едва ли поможет кардинально – суммы небольшие для тех, кто потерял работу и не имеет других доходов.

– Да, обещали выплаты на детей. И это правильно. Но опять-таки, решение половинчатое. А что с пенсионерами делать? Им разве не надо помогать?

Я давно уже предлагал: ранее ставилась задача – выйти на среднюю пенсию по стране в 20 тыс. рублей в 2021-м. Так давайте сделаем это с опережением, уже сейчас!

– Знаете, сколько противников среди чиновников таких предложений? Это же типа того, что предлагает Навальный и что окрестили как «разбрасывать деньги с вертолетов».

– Я тоже не сторонник это делать. Так действительно никаких денег может не хватить. Но пострадавшим от кризиса надо их давать. К слову, это будет и косвенной поддержкой бизнеса.

Пенсионеры ведь, за редким исключением, деньги не сберегают. И опережающая индексация пенсий, которую я предлагаю провести, тут же вылилась бы на рынок и поддержала бы спрос, который сейчас катастрофически упал.

Реальные доходы и так падали последние 6 лет, а сейчас у некоторых людей элементарно нет средств. У меня в партии «Гражданская инициатива» 56 региональных отделений, и люди рассказывают: кончились деньги, еду покупать не на что.

– Деньги людям все же дают. В основном помогают тем, у кого дети. Но с оговорками. Сначала, скажем, была помощь для семей с детьми до 3 лет. Но даты рождения малышей были так странно ограничены, что ребенку, которому, скажем, исполнилось 3 года и 1 месяц, денег уже не выделяли. Словно он есть не просит. Потом, вроде, спохватились и эту ситуацию исправили. Но ровно та же история сейчас повторяется с детьми от 3 до 16 лет, кому президент пообещал 10 тыс. руб.

– Да, это все из той же серии: а) с задержками; б) недостаточно; в) обставлено массой бюрократических препон.

Возьмите ту же отсрочку платежей по ипотеке. Если вы доказали (!), что ваши доходы упали на 30% – хорошо, получите ее. Ну, а если они упали на 28,5%, помощь не положена. А при таком падении доходов вы что, в шоколаде? Абсурд.

Понятно, что эта шкала должна быть гораздо более гибкой.

Запуск экономики – это не запуск стройбизнеса

– Как вы оцениваете то, что предпринимается для запуска экономики? Вот «включили» строительный бизнес. С него ли стоило начать? Деньги-то на новые квартиры появятся у людей не скоро.

– Это мера не вредная, даже полезная. Но, безусловно, это не та мера, которая кардинальным образом поменяет экономическую ситуацию в стране. Боюсь, что она не поменяет ее даже и в отрасли.

Тут все дело в том, что там сотни тысяч гастарбайтеров, которые оказались в катастрофическом положении: уехать они не могут, потому что их страны их не принимают, и они ютятся тут по общежитиям, создавая потенциальный источник не только пандемии, но и криминала.

Куда этим людям деваться? Денег у них нет, они с голоду начинают пухнуть. Поэтому запуск стройбизнеса – это частность, которая решает вовсе не проблему восстановления экономики.

– Сколько еще сможет продлиться карантин, пока не будет пройдена точка невозврата? Ведь по итогам кризиса уже сейчас наверняка появится огромное количество безработных...

– Ситуация в разных секторах разная. Бизнес, занимающийся лекарствами, в порядке. Даже наоборот, расцветает. А вот сфера услуг, транспорт – в катастрофическом положении.

Но наиболее пострадал малый и средний бизнес: на него переложили расходы, а в отличие от крупного бизнеса, у него нет резервов. Да и доступ к кредитам у малого и среднего бизнеса крайне ограничен. А в тех секторах, где нет формальных ограничений на работу, встает и другая проблема: спрос-то сжался. И возникает замкнутый круг – чтобы выжить, нужна ликвидность, а доступа к ней нет, и государство не помогает.

Если хотите, точка невозврата, боюсь, будет именно в этом секторе: часть его просто умрет. Так, за карантинный апрель отказались от своего статуса уже в разы больше индивидуальных предпринимателей, чем в прошлом году. Что очень печально: эти люди никак не давили на рынок труда, сами себя кормили. Теперь многие из них пополняют ряды безработных.

– Сейчас много алармистских прогнозов...

– Я разделяю некоторые. Например, согласен с недавним прогнозом главы Счетной Палаты Алексея Кудрина: падение ВВП у нас будет минимум 10%, а безработица улетит за 10% (это миллионы людей)...

И люди просто лишаются постоянных доходов. На три месяца им пообещали пособие по безработице в размере МРОТ. Хорошо. Но МРОТ это физиологическое выживание, и всего на 3 месяца. А дальше?

Этот кризис будет гораздо глубже, чем в 2008-2009-м, и восстановление будет более трудным. Особенно с учетом того, что макроэкономическая ситуация в целом неблагоприятная – и падение цен на нефть, крайне болезненное для российской экономики, и рецессия мировой экономики...

Три способа найти деньги

– Если все упирается в количество резервных денег, почему бы государству их не занять? Это же не опасно при таком низком госдолге, как у нас. Почему это традиционное табу в России? Дело лишь в том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина против, или нам не дают в долг из-за санкций?

– Занять, безусловно, можно. Но сейчас на внешнем рынке много не займешь: с одной стороны – санкции, с другой – правительства всего мира вышли на этот рынок с той же целью. Западные страны тратят сегодня на поддержку бизнеса и граждан от 10 до 30% своего ВВП (Россия пока потратила 2,5%, или, если считать вместе с финансированием дефицита бюджета, то в планах до 6,5%). Понятно, что сейчас займы обойдутся дороже.

Но есть возможности заимствования на внутреннем рынке: как-никак 30 трлн руб. – это только вклады россиян в банках.

– Предлагаете вспомнить о госзаймах времен СССР?

– Упаси боже! Никакой принудиловки. Все должно быть организовано на привлекательных рыночных условиях.

– Есть иные способы найти деньги?

– Не вижу большого греха и в небольшой эмиссии. Сейчас ее активно делает ФРС США. Все разговоры об инфляционных рисках в данном случае, как мне представляется, не имеют смысла: у людей денег нет, поэтому спрос сжался настолько, что о какой инфляции тут можно говорить? Кроме, конечно, монопольных секторов – но там существуют давно отработанные способы контроля над ценами.

Вот вам уже три источника средств. Я уж не говорю о пересмотре приоритетов расходов бюджета – легко можно было бы чуть-чуть Росгвардию подрезать, другие силовые ведомства...

Одним словом, есть способы даже при низких ценах на нефть не бояться того, что резервов не хватит на нормальную помощь гражданам и бизнесу, а, значит, и на «запуск» экономики.