Как получить 10 000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет: пошаговая инструкция

Sobesednik.ru составил подробную инструкцию по оформлению разовой «путинской» выплаты 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет.

1. Кто может получить пособие?

Главное условие: у вас есть ребенок (или несколько детей) в возрасте от 3 до 16 лет. Получатель (как родитель, так и ребенок) должен быть гражданином России.

Достаток семьи значения не имеет. Никакие справки не нужны.

2. Что такое «до 16 лет»? Если ребенку исполнилось 16 лет, выплата положена?

В постановлении правительства четко сказано, что выплата будет назначена «на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года».

В ПФР уточняют, что выплата полагается лишь тем детям, чей день рождения приходится на перид с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017-го.

То есть если вашему ребенку на 11 мая текущего года еще не исполнилось 16 лет, вы имеет право на такую выплату.

3. Как быть, если у ребенка есть своя учетная запись на сайте госуслуг?

Вам все равно надо зайти в собственный личный кабинет. Если вы не зарегистрированы там, придется пройти регистрацию.

Тут есть одна тонкость: получение учетной записи на сайте госуслуг сопровождается процедурой верификации. Подтверждение о том, что вы ее прошли, обычно получается человеком лично – либо в отделении пенсионного фонда, либо другим способом, о котором вам сообщат на портале при прохождении регистрации. В Пенсионном фонде уверяют, что проверка проходит достаточно быстро – от одного до трех-пяти дней.

4. Сколько раз можно получить выплату 10 000 рублей на ребенка?

Один раз. Это единовременная выплата.

Но она положена на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Поэтому если у вас, скажем, трое детей, вы получите 30 000 рублей.

5. Когда начислят обещанные Путиным деньги?

Деньги начнут перечислять с 1 июня, после того, как проверят данные, указанные в вашем заявлении. Заявление на выплату можно подать с 12 мая по 1 октября. Сейчас сайт Госусулуг прочно вист, но это потому, что он просто не справляется с нахлынувшими обращениями. Волноваться не стоит – ведь заявление можно подать и позже.

6. Как оформить заявление на получение выплаты на ребенка?

* Заходите на сайт gosuslugi.ru.

* Находите вкладку «Услуги» и заходите туда.

* В поиске забиваете «Пенсионный фонд».

* На странице Пенсионного фонда находите в списке услуг (практически в самом низу) раздел «неэлектронные услуги».

* Заходите туда и находите услугу «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет».

* Заполняете заявление, указывая реквизиты счета, на который вам должны будут перевести средства.

Заявление подается дистанционно. Непосредственно в Пенсионный фонд обращаться не нужно.