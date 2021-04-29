Новый налог, не такие уж и нерабочие дни, угрозы Европарламента. Главное к 29 апреля

После послания Путина в России вводят новый налог. Судя по словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, речь идет о прогрессивном налогообложении на дивиденты, которые выводятся за рубеж. Само предложение пока не готово, его обещают внести только после майских праздников, но в экспертной среде масса вопросов по этому поводу возникает даже просто к механизму отслеживания таких выплат. Там также жалуются на то, что «правила игры» в РФ постоянно меняются и бизнес не успевает к ним привыкать. Только недавно закончилась эпопея с пересмотром соглашений с офшорными зонами, в результате которого налоги в Нидерландах (там зарегистрированы, к примеру, «Яндекс», X5 Retail Group и «Связной») для российского бизнеса кратно выросли.

«Популизм и демонстрация верности курсу партии», — ставит инициативе диагноз один из крупных финансистов в разговоре с The Bell.

А вот объявленные Владимиром Путиным майские выходные по факту таковыми будут далеко не для всех. Вслед за предприятиями непрерывного производства не соблюдать президентский указ разрешили подведомственным Минобрнауки вузам, причем не в форме обязательства, а именно как возможность, которая будет использоваться на усмотрение руководства вуза. Впрочем, занятия в этот период разрешат проводить исключительно дистанционно, хотя в целом вузы уже давно работают очно.

Не собираются слушать президента и представители частного бизнеса. 48% предпринимателей собираются работать, потому что «указ президента о каникулах 1-10 мая позволяет работодателям действовать на свое усмотрение» (вероятно, речь о непрерывных производствах, хотя даже для них это право прямо не прописано — ред.), ещё 26% работать не станут, а 26% пока что думают, следует из опроса Superjob, о котором пишет ТАСС. Среди крупных компаний (больше 100 человек) работать будут 60%: чаще всего это банки (73%), сфера услуг (52%) и производства (53%).

Самый богатый сенатор Совфеда Сулейман Керимов намерен перед выборами раздать по 20 тысяч рублей некоторым семьям Докузпаринского и Сулейман-Стальского районов Дагестана. Также деньги получат жители села Салта, города Дербента и Дербентского района. Об этом РБК рассказал помощник сенатора Хизри Абпкаров. Издание отмечает, что для того, чтобы остаться в составе Совфеда, Керимов может снова избраться в региональное заксобрание. Эксперт «Голоса» Григорий Мельконьянц говорит (и в ЦИК с ним солидарны), что раздачу денег Керимовым формально нельзя будет считать подкупом избирателей, так как выборы пока не объявлены.

В ответ на запрос «Дождя» Минюст попробовал объяснить, почему внес «Медузу» в реестр «иностранных агентов». В министерстве сообщили, что получили от некоего ведомства данные, что изданию перечисляют средства из-за рубежа. Что это за ведомство и средства, а также откуда они, там не уточнили.

ТАСС со ссылкой на местные СМИ сообщает, что Судан приостановил договор с РФ, по которому в Красном море создавалась российская военная база, до одобрения новым составом парламента. Судан также временно прекращает «любое новое размещение российских военных» в регионе, передает Bloomberg. В разговоре с РИА Новости МИД Судана эти данные не подтвердил и не опроверг. Посольство России в Судане при этом факт приостановки договоренностей отрицает, добавляя, что они ещё не ратифицированы. Там не получали официальных уведомлений и уверены, что публикации в СМИ связаны с попыткой давления на отношения двух стран.

Европарламент в своей резолюции по России обозначил возможные виды ответа, если РФ «не прекратит дальнейшую эскалацию конфликта на востоке Украины». Этот документ могут принять сегодня, 29 апреля, он будет носить рекомендательный характер. В качестве санкций для РФ там предусмотрено:

отключение России от SWIFT,

остановка «Северного потока-2»,

отказ от импорта российских нефти и газа,

внесение в санкционные списки российских олигархов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что и SWIFT и «Северный поток-2» — деятельность частных компаний, и Евросоюз не может напрямую повлиять на них, но в целом он этих мер не исключил.

«Мы не хотим подпитывать динамику эскалации, — приводит слова Борреля Euronews. — Тем не менее, мы показываем, что считаем неприемлемым использование тактики запугивания. Мы ответим на такое случаи, если они произойдут».

Тем временем британский премьер Борис Джонсон попал в крупный коррупционный скандал. Избирательная комиссия Великобритании решила выяснить, действительно ли Джонсон привлек незаконные средства для ремонта правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10. «Мы убеждены, что есть разумные основания подозревать, что были совершены одно или несколько правонарушений», — передает заявление британского избиркома Reuters. По закону, премьеру дают 30 тысяч фунтов в год на содержание резиденции, а остальное он должен выплачивать сам. Журналисты говорят, что кредит на ремонт составлял порядка 200 тысяч фунтов. «Я сам покрыл все расходы. Я выполнил все требования, которые обязан был выполнить», — уверяет Джонсон, однако не всех его ответы удовлетворяют.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг во время совместной встречи со Светланой Тихановской и канцлером Себастьяном Курцем заявил, что Вена готова стать посредником в переговорах между белорусской оппозицией и режимом Лукашенко, хотя в реалистичность такого сценария дипломат и сам не верит: «Пока у нас нет впечатления, что Александр Лукашенко и его люди готовы к этому. Они не желают участвовать в диалоге. Они по-прежнему верят, что язык насилия на улицах приведет к долгосрочному решению».

К МВД России подан коллективный иск на 1,8 млн рублей за «пыточные» условия содержания в спецприемнике «Сахарово», куда людей привезли во время зимних протестов в поддержку Навального из-за нехватки мест в столичных изоляторах. Как пишет «КоммерстантЪ», каждый из 20 истцов требует по 90 тысяч рублей. Среди нарушений они выделяют неприкрытые дыры в полу вместо туалета, отсутствие медпомощи и средств гигиены (например, туалетной бумаги) и неподобающие условия для сна. Юристы говорят, что подобных исков в России ещё не было.