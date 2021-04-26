Кремль пояснил, как с 4 по 7 мая будут работать фирмы непрерывного производства

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов попытался внести ясность в указ президента об объявлении дней с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Он сказал, что предприятия с «ненормированным графиком» смогут продолжать работу. Из этого следует, что платить работникам там в эти дни будут также по одинарной ставке и не станут оплачивать отпуск. Остальным же положена двойная оплата, а с отпуском, взятым на эти дни, до конца неясно.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — приводит его слова ТАСС.

После публикации указа президента в бизнес-сообществе разгорелись споры о том, как следует понимать значение документа. «У нас есть только указ президента, разъяснений каких-либо нет», — пояснял в интервью Business FM юрист по трудовому праву, гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов. Он добавил, что по опыту прошлого года, когда указ был похож, но все же отличался, медицинским и непрерывно действующим предприятиям разрешалось работать в обычном режиме.

Как объяснял г-н Кофанов, органам власти и компаниям с непрерывным производством нужно «определить количество сотрудников, необходимых для функционирования этих организаций в период с 1 по 10 мая». Исходя из этой логики, платить работающим в это время людям должны по одинарной ставке, а не по удвоенной, как предполагается в выходные дни. За неявку на рабочее место сотрудника, которому «Путин пообещал» выходной, имеют право уволить.

Юристы «1С», мнение которых изложено на портале Retail.ru, рассуждают аналогичным образом, отмечая, что для персонала, который определен фирмой как «необходимый для поддержания функционирования», работников непрерывного производства и тех, кто «выполняет работы, связанные с необходимостью обслуживания населения», дни с 4 по 7 мая будут обычными рабочими днями и оплачивать их работодатель должен по единичной ставке. Эксперты также считают, что если в эти дни указанные сотрудники находятся в отпуске, продлевать его не нужно.

Из мнения судебного эксперта Юрия Капштыка, опубликованного в «Российской газете» (официальный печатный орган правительства), следует, что в нерабочие дни обычные работники должны получать двойной оклад, а перечисленные выше группы — одинарный, однако это мнение также не выражает официальной позиции.

Судя по сегодняшнему комментарию г-на Пескова, все перечисленные рассуждения об обязательности работы в эти дни и размерах заработной платы верны, но пока это основывается только на словах, как трактовка указа президента Кремлем.

Однако что делать с отпусками, которые, как писал Sobesednik.ru, на указанный период успели взять 23% россиян, до конца не понятно. «По факту работодатель может позволить вам перенести отпуск, а может отказать», — говорит г-н Кофанов, снова отмечая, что разъяснений нет. Нужно ли продлевать отпуск в случае отказа, неясно.