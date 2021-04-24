Четверть россиян успели взять отпуск с 4 по 7 мая. Теперь не знают, как быть

Между работодателями и работниками появилась новая потенциальная возможность для конфликта: как выяснили в «Работа.ру» в рамках своего опроса, каждый четвертый работающий россиянин (23%) заранее подготовился к майским праздникам и оформил дни с 4 по 7 мая в счет отпуска, чтобы отдыхать все 10 дней. Неожиданное же решение президента РФ Владимира Путина, который объявил эти дни нерабочими с сохранением заработной платы (за счет работодателя), создало пространство для интерпретаций по поводу сложившегося спора.

«И работодатели, и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации, — поясняет РБК Юлия Санина из «Работа.ру». — Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты».

В ходе опроса также удалось выяснить, что самый популярный среди россиян способ провести непредвиденные каникулы — отсидеться дома. Так ответили 37% респондентов, однако больше трети опрошенных (35%) намерены поехать на дачу. В другой город отправятся 24% россиян, а вот ехать за границу желающих (или имеющих такую возможность) мало — всего 4%.

Напомним, что Владимир Путин решил сделать дни с 1 по 11 мая выходными по просьбе главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая озаботилась эпидемиологической ситуацией. В Кремле, впрочем, сразу пояснили, что ни о каком локдауне речи не идет.