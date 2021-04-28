Кремлю все равно, закроют "Медузу" или нет. В суть претензий там не вникают

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Минюста объявить независимое издание «Медуза» СМИ-«иностранным агентом». Кремль не собирается вникать в детали дела, хотя ясно осознает, что ни на какое из иностранных государств «Медуза» не работает. Там считают, что чем разбираться в проблеме и пытаться поддержать ресурс, лучше просто позволить бюрократам делать свое дело, потому что, если «говорить откровенно», то Россия обойдется без этого издания, как и без любого другого.

«Ну мы понимаем, но все-таки это не российское СМИ. Это русскоязычное СМИ», — заявил Песков, когда его спросили, осознает ли он, что «Медуза» — частная компания, не представляющая интересы ни одного из правительств.

На вопрос о том, понимает ли Кремль, за что конкретно издание объявили «иноагентом», Песков ответил, что не узнавал. Тогда журналист «Медузы» спросил: «То есть, говоря о том, что принято "законное решение", Кремль говорит, что суть проблемы ему не интересна и куда важнее бюрократическое правоприменение закона?» На что получил ответ представителя президента: «Ну, наверное, да. Соглашусь с вами».

Ранее главный редактор «Медузы» Иван Колпаков написал обращение, в котором сообщил, что издание не понимает, как действовать в сложившихся условиях. Он полагает, что рекламодатели, от которых на прямую зависит существование издания, вскоре уйдут от них, потому что не захотят ассоциироваться с «иностранным агентом», а журналисты окажутся в крайне уязвимом положении и потеряют доступ к спикерам и источникам.