Евросоюз осудил включение "Медузы" в список "иностранных агентов"

Служба внешних связей Европейского союза выступила с критикой решения Минюста РФ внести независимое издание «Медуза» в список так называемых «иностранных агентов». Там считают, что это, как и всё российское законодательство об «иностранных агентах», — «нарушение основных свобод и элемент давления на гражданское общество, независимые СМИ и политическую оппозицию в России».

«Вызывает крайнюю озабоченность тот факт, что российские власти продолжают оказывать давление на как независимые медиа-платформы, так и на отдельных журналистов и других участников медиа-отрасли. Это противоречит международным обязательствам России в области прав человека», — говорится в сообщении Евросоюза (перевод публикует «Медуза»).

Представители ЕС отмечают, что руководство России должно заниматься обеспечением работы журналистов и создание для них «атмосферы, свободной от страха и принуждения».

Поддержку редакции «Медузы» выказали ряд представителей российских СМИ и медиарынка. В их числе журналисты и главреды и редакции TJ, Buzzfeed News, The Bell, VTimes, RTVi, «Дождя», «Новой газеты» и «Эха Москвы». «Мы выражаем солидарность с нашими коллегами. И помните: признать иноагентом могут практически любого», — пишут в своем редакционном заявлении журналисты Sports.ru.

Как ранее уже писал Sobesednik.ru, «Медуза» намерена обжаловать это решение, а пока маркирует свои материалы согласно требованиям законодательства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по-прежнему намерен допускать издание до своих пресс-конференций, а в Госдуме заверили, что новый статус не должен напрямую отразиться на работе журналистов. Впрочем, многие опасаются, что это может негативно сказаться на рекламных доходах издания — главном источнике его финансирования.