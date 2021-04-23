Минюст внес "Медузу" и ПАСМИ в список СМИ-"иностранных агентов"

Министерство юстиции Российской Федерации внесло независимое издание «Медуза», в перечень «СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Об этом говорится на сайте ведомства.

Такая же мера принята в отношении издания «Первое антикоррупционное СМИ» (ПАСМИ).

В качестве обоснования в релизе указывается лишь формулировка «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

Напомним, что «Медуза» (юридическое лицо — SIA «Medusa Project») зарегистрирована в Латвии. Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко пояснила в Telegram-канале «Подъём», что никаких уведомление ей не присылали: «Узнала 5 минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали», — пояснила она.

Теперь при упоминании этих изданий все СМИ будут обязаны делать приписку о том, что они объявлены властями «иностранными агентами». Также на «Медузу» и ПАСМИ накладываются дополнительные ограничения, например, при освещении российских выборов.

Дополнение. Редакция «Медузы» уточняет, что они намерены обжаловать такое решение Минюста.