Депутат Госдумы: "Подписи "иностранный агент" не имеют смысла"

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов оказался единственным, кто проголосовал против закона, по которому гражданина можно признать «иностранным агентом». В интервью «Медузе» он объяснил, что решил так поступить, потому что инициатива никак не поможет в вопросах госбезопасности и направлена, как и другие принимаемые законы, исключительно на то, чтобы облегчить жизнь власти и правящей партии.

«Я голосовал "против", так как считаю, что подписи "иностранный агент" не имеют смысла. Люди все равно будут прислушиваться к тем, кто им нравится. — объяснил депутат. — Помимо этого, это цензура против тех, кто выпускает информацию о правящей партии.

Расследования против жуликов и воров, которые регулярно набирают миллионы просмотров в интернете, не имеют никакого отношения к национальной безопасности».

По его мнению, само введение термина «иностранный агент» не несет в себе ничего плохого и необычного, а подобные законы действительно есть во многих странах. Но у российского аналога есть дополнительный смысл — заставить граждан негативно относиться к тем, кого таковым признают, что обречено на провал, считает Иванов.

Другая причина, по которой он относится к закону негативно, — то, что «под раздачу могут попасть любые граждане, которые не знают, что они якобы являются иноагентами». Он отмечает, что наличие иностранного финансирования у людей, занимающихся политикой, действительно стоит опубликовать, но «наши идиоты почему-то считают, что если будет написано, что кто-то "иностранный агент", то все будут думать, что это шпион, и надо его бояться».

Также депутат раскритиковал законопроект о запрете политической агитации в соцсетях, которая даст возможность блокировать вообще любую публикацию на политическую тему. Эта и другие инициативы, по его мнению, принимаются «для того, чтобы [власти] было проще жить», а не только ради выборов.

За репутацию же самой Госдумы Иванов не беспокоится: он уверен, что её имидж и репутация депутата как такового уже полностью разрушены:

«Имидж депутата не очень высокий, я не знаю, есть ли еще куда падать авторитету Государственной Думы».

Из проблем российской политики он отмечает, что «в России законодательная власть полностью подчиняется исполнительной», а на выборы ходит лишь порядка трети всего населения, выбирая политических представителей для всей страны.