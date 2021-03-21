Страна детских дразнилок. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Главной новостью на этой неделе стало «Мм, хм, да», а точнее — «Ага, да» — мычание там было, но вполне себе однозначное и означало оно, что Байден, отказался ото всех приличий и решил назвать своего российского коллегу «убийцей», хотя сам Владимир Путин своим ответом нам объяснил, что Байден-то ещё вовсе не ото всех приличий отказался: к примеру, он не переводил разговор в детские кричалки вроде «кто как обзывается, тот сам так называется» — казалось, язык нашей дипломатии уже просто не может упасть еще ниже, но снизу, как говорится, постучали, и теперь детские дразнилки вполне легитимно можно использовать не только во дворе, но и для комментирования серьезных политических тем вроде беспрецедентного выпада американского лидера, на которого как по команде набросились лучшие люди страны — «Лиза-подлиза, кланяйся до низа!» — начиная с Турчака и заканчивая Захаром Прилепиным, который своими действиями на Донбассе буквально гордится, в этом списке особо разгневанных россиян нельзя не выделить также главу Колымы, зачитавшего совершенно неуместный и сомнительный стишок, и, конечно, Вячеслава Володина — «дядя хрюша — повторюша, а по имени Индюша», — снова прировнявшего Путина ко всей России,

но дальше всех пошел сам Путин, который в ответ Байдену (хотя кто его знает, зачем) собрал полные «Лужники» ради вечеринки ковид-диссидентов, причем умудрился сделать это так, что никто об этом празднике жизни даже и не догадывался, но после обращения Яшина, может, догадаются следователи и возбудят новое «санитарное дело» (правда, уже не на оппозиционеров), —

Путин напомнил, почему с Россией порвал отношения весь коллективный Запад в 2014 году импровизированным днем присоединения Крыма, и позвал Байдена на прямой разговор в режиме онлайн — «Воображуля первый сорт! Куда едешь – на курорт? Шапочка с помпончиком, а едешь под вагончиком!» — на что, разумеется, получил от ворот поворот с напоминанием, мол, вы сперва на прием запишетесь, с вами уже по телефону поговорили, пока хватит, но нашу пропаганду не остановило даже это — они начали смеяться, какой Байден старый и какой «тепа, растепа, куриная жопа!», потому что споткнулся, всходя по трапу, а ведь зря они так — «Гляди прямо – Впереди-то яма!» — судя по расширению секторальных санкций, такими темпами у Минфина скоро появятся проблемы с госдолгом, а «Аэрофлот» начнет летать только между резиденциями Путина, убранство одной из которых на этой неделе рассекретил Sobesednik.ru,

и в таком случае россияне пуще прежнего убедятся, что Россия за последние 12 лет перестала быть Европой (и страшно даже спрашивать, во что же она тогда превратилась), а государство Никарагуа, которому мы неожиданно решили помочь автобусами, видимо, — наш главный стратегический союзник: возможно, держава из Центральной Америки даже вернет нам долг мифическим «автобусом-амфибией», одно обсуждение которого уже обошлось москвичам в 325 млн; хотя куда уж столице до Ставропольского края, где губернатор Владимир Владимиров — «Ябеда-корябеда, полбеды, а ябеда!» — устроил целое шоу, отправив свое правительство «нечестных людей» на антикоррупционную проверку из-за каких-то жалких 60 млн у вице-премьера (хотя, разумеется, больше, чем у пензенского губернатора — только 31 млн), непонятно только, зачем,

он же не оппозиционный депутат, не в штабе Навального и не Ройзман какой-то, чтобы его на выборы не пускать и винтить за всё, что в голову придет, к нему система вполне благосклонна в отличие от того же Навального в покровской колонии или Фургала, лишенного возможности говорить наедине с адвокатами и обелять свою репутацию от нападок СМИ, как это пытается делать Рамзан Кадыров, угрожая своим вооруженным полком «Новой газете», напечатавшей интервью с его бывшим бойцом, — «Так тебе и надо, курица – помада» — хотел было сказать Песков, но быстро пришел в себя и послал главу Чечни не куда-нибудь, а в российский суд (как известно, самый гуманный суд в мире), намекнув, чтобы тот держал руки подальше от журналистов, пусть они и «Ябеда-беда, тараканья еда!» (без обид, Александр Григорьевич, заслужили),

круче, чем Кадырова, у нас травят только вакцину AstraZeneca, выяснилось даже, что она действительно может вызвать тромбоз (ну, как говорят), однако лишь примерно в одном случае на миллион, если не на десять, тем не менее мировые СМИ набросились на неё с такой силой, что поневоле задумаешься, не приложили ли к этой кампании руку Петров с Башировым, ведь параллельно ЕС пытаются продать российский «Спутник V» — «Курица встала – место пропало» — а его главный продвигатор Кирилл Дмитриев рассказывает, что в России уже привили больше людей, чем в любой стране Европы, лихо переворачивая всё с ног на голову и выдавая количественные показатели за абсолют, но чего не отнять, вакцину мы активнее всех продаем, потому что кое-кто в РФПИ — «жадина, говядина, злая шоколадина»,

хотя надо признать, что в России многие, даже если они не боятся сотовых вышек, до сих пор выступают против прививок, на фоне чего принятый Госдумой закон о просветительской деятельности кажется абсолютным безумием, против него бастует не только либеральная Счетная палата, но и обычно «не высовывающаяся» Российская академия наук, а вот сенатор Джабаров отвечает ей, что «РАН — это ещё не весь народ», — видимо, Госдуме и Совфеду куда лучше ученых знать, как надо просвещать — звучит, будто именно там и представлен тот самый «весь народ», но это, к сожалению, не так, так что фактический запрет на неугодное просвещение даже на фоне других людоедских законов — это уже явный перебор, а господам депутатам хочется в этот раз сказать — «Болтун, болтай, да меру знай!»