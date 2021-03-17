Депутат Мосгордумы: 375 млн уплыли из бюджета вместе с "автобусами-амфибиями"

Из столичного бюджета с 2019 по 2021 годы было выделено в общей сумме 425 миллионов рублей на «субсидии на приобретение и обслуживание автобусов-амфибий», пишет в своем блоге депутата Мосгордумы Дарья Беседина («Яблоко», «Городские проекты»). При этом в Мосгортрансе ей ответили, что к 2021 году вопрос об их закупке только «прорабатывается», и некая «часть» из выделенных в 2019-2020 годах 375 млн была возвращена в бюджет.

Объем этих средств депутату пока не уточнили. При этом она, ссылаясь на официальную отчетность, отмечает, что 325 млн в 2019 году были «освоены» Мосгортрансом.

«Это, конечно, какой-то новый уровень: Мосгортранс открыто признался, что профукал неизвестно куда кучу денег. Возвращённая в бюджет часть, скорее всего, невелика (325 миллионов ведь освоены!). У меня в связи с этим вопрос: где деньги?» — возмущается депутат.

Беседина отмечает, что сами «автобусы-амфибии» в результате так и не «поплыли», их запуск был перенесен на 2022 год в связи с пандемией. Она уже два года добивается в парламенте отмены выделения денег на них, но, по её слова, депутаты от «Единой России» её инициативы отклоняют.

Она также намерена обратиться по этому поводу в Контрольно-счётную палату.