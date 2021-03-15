"Нечестные люди": Глава Ставрополья распустил команду из-за коррупционного скандала

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что распустил всё правительство региона. С этого дня работать продолжать всё те же люди, но с приставками «и. о.». Решение о назначении новых министров Владимиров будет принимать только после «антикоррупционной проверки правоохранительными органами». Будет ли проведена антикоррупционная проверка в отношении самого главы региона, не уточняется.

Решение о роспуске своей собственной команды Владимиров принял в связи с недавним задержанием вице-губернатора края Александра Золотарева, которому вменяют статью о получении взяток в особо крупных размерах.

Из слов губернатора следует, что он не был осведомлен о коррупции в своем правительстве и не намерен с ней мириться:

«Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди».

Само расследование в отношении своего заместителя он оценил как «экстраординарную» ситуацию, которая «требует решительных действий». Золотарев был арестован по подозрению в получении серии взяток более чем на 60 миллионов рублей, начиная как минимум с 2017 года. Его предполагаемого подельника Алексея Когарлыцкого, также работавшего в правительстве губернатора Владимирова, СК считает замешанным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Он был снят с должности ещё в 2019 году в связи с утратой доверия.