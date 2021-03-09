Лидером по коррупции в России стала Москва, второго места удостоился Татарстан

Генпрокуратура подвела итоги 2020 года по уровню коррупции. Специалисты ведомства составили рейтинг регионов страны по числу выявленных коррупционных преступлений. Первое место в нем занимает Москва.

На второй строчке находится Республика Татарстан, далее следуют Ставропольский край, Подмосковье, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край соответственно. Об этом «РИА Новости» отчитался глава профильного управления Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Меньше всего коррупционных преступлений раскрыли на Чукотке, в Еврейской АО, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве, Хакасии, в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Представитель ведомства отметил, что финансовые центры обречены занимать лидирующие позиции в этом рейтинге, а сама статистика может указывать не только на уровень коррупции, но также и на активность госорганов в борьбе с ней. Последнее он считает даже более вероятным.