Глава совета по борьбе с коррупцией: Чиновники спокойно оформляют яхты на бабушек

По информации судебного департамента при Верховном суде, в 2019 году резко возросло число осужденных за крупные взятки. Из 5,3 тысячи человек, осужденных по коррупционным делам, 2,8 тысяч попали за решетку именно за это. А число мелких взяточников при этом сократилось на 31,5%.

В лидерах по мздоимству оказались силовики (41%) и чиновники (37%).

– Полагаю, на самом деле ничего не изменилось, – говорит экс-депутат Госдумы, глава общественного совета по безопасности и борьбе с коррупцией Роман Худяков. – Просто стали уделять меньше внимания мелким взяточникам. А чиновники как брали взятки, так и продолжают брать.

По мнению эксперта, пресечь это можно «одним росчерком пера». Точнее, если отбросить фигуральность, то в трех чтениях.

– Необходимо принять закон, ужесточающий наказание за коррупционные преступления, – продолжает наш собеседник. – Взял взятку – получи от пяти лет и выше, а не от нуля, как сейчас. Плюс – конфискация всего имущества, в том числе – у родных и близких, если они не объяснят его происхождение и не докажут, что оно не коррупционное. При таком законодательстве подобных преступлений становилось бы все меньше и меньше. И в конце концов мы бы через несколько лет полностью от этого очистились бы. Ведь если прошерстить наших чиновников, обнаружится, что через одного у престарелых мам и 90-летних бабушек имеются яхты, самолеты и особняки, а у 18-летних детей – огромные квартиры и автомобили стоимостью по 15-20 миллионов. Откуда? Сто процентов – никто не сможет объяснить их происхождение. Здесь нужна только жесткость, иначе нельзя.

Собственно, понятие «незаконное обогащение» или «приобретение имущества публичным должностным лицом на средства, происхождение которых оно не может объяснить или они получены с нарушением закона» государствам предлагает ввести в УК 20-я статья Конвенции ООН против коррупции. Документ вступил в силу 14 декабря 2005 года, и с тех пор все попытки включить это понятие в российское законодательство так и не увенчались успехом.

Парламентарии вряд ли согласятся принимать закон против себя и своих близких. И потом, не Госдумой единой живо законотворчество. Подобная инициатива непременно застопорится на любом из его этапов.