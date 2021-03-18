Депутата Мосгордумы оштрафовали на 300 тысяч за "организацию" акции 23 января

Депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин сообщил, что Тверской суд Москвы признал его виновным в участии в акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января. При этом сам он настаивает, что пришел туда, чтобы проконтролировать работу полиции в качестве наблюдателя, как депутат. Суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей.

«Решение, конечно, будем обжаловать, потому что оно абсолютно неправовое. Меня обвинили в активном участии. В мероприятии 23 января я не участвовал, я просто был наблюдателем, поскольку закон о статусе депутата обязывает меня представлять интересы своих избирателей», — пояснил народный избранник «Новой газете».

Он также напомнил, что призывал власти отказаться от насилия против мирных демонстрантов. С такими заявлениями выступали как партия «Яблоко», так и её фракции в Мосгордуме и в Заксобрании Санкт-Петербурга.

Митрохин обращает внимание, что его намерены судить по той же статье из-за задержания 17 марта. В случае обвинительного заключения суда против него могут возбудить уголовное дело по «дадинской статье», которое назначается за совокупность административных правонарушений. Это закроет ему возможность участия в выборах в Госдуму.

Его адвокат Сергей Тельнов уточняет «Интерфаксу», что Митрохина сегодня признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ об организации публичного мероприятия. Штраф в 300 тысяч является максимальным по этой статье. Отметим, что Митрохин не имел никакого отношения к организации митингов 23 января, их проводила команда Навального, «Яблоко» даже не призывало участвовать в них.