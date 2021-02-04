Глава "Яблока" требует вернуть москвичам конституционное право на свободу собраний

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и к Генеральной прокуратуре с требованием снять запрет на проведение массовых мероприятий, который сейчас реализован на фоне борьбы с распространением коронавируса.

«Оставление запрета на проведение публичных мероприятий нарушает конституционное право граждан России, является политически мотивированным, носит дискриминационный и даже репрессивный характер», — приводит слова Рыбакова пресс-служба «Яблока». Он уточняет, что неполитические массовые акции уже начали разрешать, однако 21 января Собянин продлил ограничения, связанные с политической активностью.

Он отмечает, что спортивные мероприятия, которые сейчас разрешены в столице, несут куда большую угрозу ковида, чем одиночные пикеты, за которые людей по-прежнему задерживают.

От градоначальника Рыбаков требует отменить запрет, а от Генпрокуратуры «восстановить конституционные права граждан». Кроме того, глава «Яблока» призвал освободить всех задержанных на акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Напомним, что в конце февраля оппозиция традиционно проводит шествие в память застреленного недалеко от Кремля политика Бориса Немцова.