Сегодняшние акции протеста, а вернее, реакция на них со стороны власти, продемонстрировали «ожесточение» руководства страны, вставшего на путь насилия. Несмотря на упорство силовых ведомств, выполняющих волю Кремля, система уже находится в «политическом тупике», а российское общество «становится антипутинским», уверен депутат Псковского областного парламента, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«Власти не победили сегодня, они продолжили падение к своему концу. Подсчёт числа открыто участвующих в протесте не имеет значения. Имеет значение, сколько людей сочувствуют протесту, — объясняет политик. — И это число сегодня выросло. Никакой другой реакции на жестокость и насилие властей быть не могло».

Депутат полагает, что формирование большого числа людей, которые начинают испытывать «ненависть» лично к Путину, свидетельствует о начале «политического перелома» в стране, и перебить его власть не в состоянии, потому что все возможные рычаги, позволявшие манипулировать общественным сознанием до этого момента — «милитаризм, Крым, деньги» — к настоящему моменту себя исчерпали.

«Главная наша задача – не потерять протестующих, не допустить отчаяния и разочарования, сохранить людей в политике и – больше того – привлечь максимум людей в политику», — объясняет Шлосберг, добавляя, что протест можно канализировать на выборах в Государственную думу осенью этого года. По его мнению, если в парламенте появятся силы, которые будут «мешать вращаться жерновам насилия», их поддержка в обществе со временем будет нарастать, и это поможет отнять у Кремля «рычаг публичной власти», что автоматически повлечет за собой либерализацию силового аппарата: «Нужна первая территория свободы внутри самой власти. Дальше по всем законам физики политики она начнёт расширяться, ведомая ветром истории», — заключает депутат.

По всей России сегодня прошли многочисленные несогласованные акции протеста в поддержку арестованного на 30 суток лидера оппозиции Алексея Навального. Суд о замене ему условного срока на реальный (3,5 года или 2,5 года с учетом отсиженного) должен пройти 2 февраля.

Митинги оппозиции были подавлены силовыми структурами, которые действовали по отношению к протестующим необычно жестоко: в ход шли газ, электрошекеры и дубинки, а в Москве и Санкт-Петербурге также было перекрыто множество центральных улиц и закрыто больше десятка станций метро. В отдельных случаях журналистам удалось заснять, как сотрудники правоохранительных ведомств избивают лежащих на земле людей, бьют током уже задержанных, заставляют мирных граждан лежать лицом в землю прямо на снегу, а один из полицейских в Санкт-Петербурге даже направил на толпу табельное оружие.

Чаще всего силовики были без знаков отличия, зафиксировано множество случаев задержаний и избиений журналистов, которые в том числе работали на акциях со всеми необходимыми документами и в специальных желтых жилетах. По последним данным, по всей России задержаны почти четыре тысячи человек.