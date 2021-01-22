"Яблоко" и фракции в Москве и Питере обратились к силовикам в связи с протестами

Партия «Яблоко» призвала федеральные и региональные власти к «предельной сдержанности и неприменения насилия» в отношении протестующих. Там, впрочем, не обнадеживают участников акций, предупреждая, что со стороны государства их все равно ждет «применение неограниченной жестокости и силы», потому что «в России сформировано неправовое репрессивное государство с неограниченной личной несменяемой властью Владимира Путина», а «законы применяются так, как того желает Путин и его правящая группировка» (цитата по пресс-релизу «Яблока»).

Также партия настаивает, что нельзя в таких условиях звать на митинги несовершеннолетних, потому что им угрожает опасность со стороны правоохранительных органов даже в случае мирного протеста.

Глава фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов также направил главе московского МВД депутатский запрос, в котором призвал 23 января «избежать превращения столичных улиц в места бойни, а столичных тюрем в места содержания политических заключенных».

Он перечислил сообщения о многочисленных актах задержания сторонников Навального, проведения профилактических бесед с активистами, политиками и журналистами, давления администраций вузов на студентов (хотя сегодня это счел допустимым пресс-секретарь президента Дмитрий Песков), а также нападения полицейского на адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова.

Круглов предъявил столичной полиции требования: провести проверку по указанным фактам, воздержаться от необоснованного применения насилия и обеспечить безопасность всех москвичей 23 января.

Фракция Яблоко обратилась к главе столичной полиции Баранову с требованием не применять силу к протестующим в субботу, перестать арестовывать и запугивать людей, не превращать улицы города в моста бойни. Призываем силовые структуры одуматься и не воевать с собственными гражданами pic.twitter.com/UNLdKq4E9Y — Maxim Kruglov (@MaximKruglov6) January 22, 2021

Высказался о готовящихся акциях и глава фракции «Яблоко» в парламенте Санкт-Петербурга Борис Вишневский. «Обязанность сотрудников полиции – охрана общественного порядка, а не подавление мирных протестов, обеспечение безопасности участников публичных акций, а не ограждение власти от критических высказываний граждан», — настаивает он, напоминая правоохранительным органам о 31-й статье Конституции, которая гарантирует всем гражданам право на мирный протест.