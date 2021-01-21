Правозащитники напомнили силовикам, что протестующие – их сограждане, а не враги

Правозащитный совет России написал публичное обращение к сотрудникам правоохранительных органов, которые будут работать на протестной акции в поддержку Алексея Навального в эту субботу, 23 января. Его текст приводит «Эхо Москвы».

Правозащитники попросили силовиков не забывать, что вышедшие на митинги люди не являются их врагами, а точно такие же граждане страны и применять к ним силу без конкретных оснований незаконно даже если такие приказы будет отдавать их руководство.

«Вы привыкли выполнять приказы. Но сегодня эти приказы не защищают ни российский народ, ни российскую Конституцию. Они не защитят и вас, когда История призовет власть к ответу. Не сомневайтесь, рано или поздно так и будет! — предупреждают авторы текста. — Не позволяйте сделать себя соучастниками. Не применяйте силу против мирных людей, требующих справедливости и правды».

Они уверяют, что «дубинками и кулаками» не удастся задавить протест, это приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта и, возможно, даже к ответной реакции вышедших на улицу граждан. Правозащитники убеждены, что от того, как поведут себя служители закона будет зависеть «окажется ли Россия на пороге настоящей гражданской войны».

«Помните: вы — один народ с теми, кто выйдет 23 января на площади российских городов. Они вам не враги. У вас с ними не может быть непримиримых разногласий. Не становитесь же врагами по собственной воле!» — призывают активисты, напоминая, что выполнение заведомо незаконных приказов также уголовно наказуемо, а статья 18 Конституции РФ гласил, что «права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов».

Среди подписавшихся под этим письмом представители Московской Хельсинкской группы, Комитета «Гражданский контроль», Комитета «Гражданское содействие», НОО «За права человека», Фонда «Общественный вердикт», Коалиции в поддержку правозащитников и международного правозащитного центра «Мемориал».

Акции 23 января не согласованы с властями.

«Гражданский контроль», «Мемориал» и «Общественный вердикт» по объявлены властями «иностранными агентам», однако, как они сами отмечают, ни чьими агентами на самом деле не являются и полагают закон об НКО-«иностранных агентах» противоречащим Основному закону.