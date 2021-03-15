В России привили от ковида 2,5% населения. В США — 11%. В Европе РФ на 34 месте

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия превзошла все европейские страны по числу полностью вакцинированных граждан. По его словам, две дозы «Спутника V» получили 3,5 миллиона россиян. Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что одну дозу препарата ввели порядка 5,3 миллиона граждан.

«Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей», — приводит слова Дмитриева ТАСС.

Он добавил, что считать привитых по числу людей, вакцинированных одной дозой, как это делают во многих странах, было бы «некорректно».

Многие европейские политики действительно часто приводят данные о вакцинации лишь одной дозой препарата. Кроме того, как правило, эту цифру рассматривают в процентном отношении к общему населению стран. Например, сервис Our World in Data, ссылающийся на правительственные данные, таким образом сообщает, что по числу привитых одной компонентой вакцины жителей Россия занимает 34-е место среди стран Европы (в географическом смысле). Меньшая доля граждан получила препарат только в Латвии, Болгарии, Албании, Монтенегро, Молдове и Украине. Данные по двум компонентам вакцины сервис не приводит.

Для сравнения, в Великобритании одной дозой привиты 37%, в Сербии — 29%, в Мальте — 26,5%, в Германии и Франции — по 10,5%, а в Словакии, которой Россия продает вакцину — 11%. В то время как в России речь идет всего о 5,2%.

Если рассматривать российские показатели в сравнении с США (данные по ЦКЗ), как делает это г-н Дмитриев, то Россия в разы уступает не только в количественном отношении, но и в долевом: В США двумя дозами вакцины (или одной дозой однокомпонентной вакцины) привились уже 37,5 миллиона человек, или в 10 раз больше, чем в России. Одной дозой в США привились 107 миллионов против 5,3 миллиона в РФ.

В отношении к числу населения Россия уступает почти в пять раз: 2,5% против 11,3% в США. При этом в Соединенных Штатах уже одну дозу вакцины получили 63,4% всех жителей старше 65 лет, а две дозы — 35%.