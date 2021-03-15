Евросоюз непублично рассматривает возможность закупать "Спутник V" – Reuters

Власти Евросоюза ведут закулисные переговоры о возможности применения российской вакцины «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Издание пишет, что включение препарата в список закупок ЕС может стать «дипломатическим триумфом для России, чья торговля с блоком в течение многих лет сдерживалась санкциями из-за аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины».

Отдельные национальные правительства стран Евросоюза уже заявили о приобретении «Спутника V», но заинтересованность Венгрии, Словакии и Чехии в совместной закупке с ЕС под вопросом. Значимым аргументом в пользу российского препарата Reuters считает позицию Италии, которая не только не исключает возможность применения «Спутника V», но и может организовать его производство на своей территории.

Европейские политики вновь разделяются по отношению к российскому вопросу: одни не хотят предоставлять Кремлю возможность одержать новую пропагандистскую победу, а другие считают это хорошей возможностью продемонстрировать сотрудничество с Москвой. Тем временем у всех у них есть и более насущные проблемы с нехваткой доз для массовой вакцинации своих граждан, которая и без того страдает из-за срывов поставок и проблем с AstraZeneca.

Существенным прорывом в вопросе о закупках российской вакцины может стать одобрение от европейского регулятора. Агентство считает, что это может произойти уже в мае.

Тем временем представители Евросоюза продолжают выражать недовольство тем, что Кремль использует вакцину не столько как лекарственное средство, а скорее как элемент пропаганды. Об этом ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, а на днях также подтвердил председатель Евросовета Шарль Мишель: «Мы не должны позволить, чтобы Китай и Россия вводили нас в заблуждение, у обоих режимов цели не столь желаемые, как у нас, поскольку они проводят весьма ограниченные, но широко освещаемые операции по поставке вакцин другим странам. Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях», — заверил он.