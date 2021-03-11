"Путин ее очень любит": Невзоров рассказал, как вакцину "Спутник V" называют в коридорах Кремля

Российская вакцина «Спутник V», ставшая первым в мире препаратом для профилактики заболевания коронавирусом и формирования иммунитета от него, позволила России возгласить список стран, лидирующих в борьбе с пандемией. Вместе с тем, отечественный препарат играет не только медицинскую роль, но еще и стал имиджевым элементом, позволяющим Москве формировать массу нарративов об успехах в противодействии новому глобальному вызову.

О том, насколько важной эту разработку считают в Кремле, можно судить и потому, как к ней относится российский президент Владимир Путин, по крайней мере, в публичном пространстве. Так, глава государства еще в августе минувшего года лично объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, а позднее даже рассказывал о том, что испытать препарат на себе решилась его дочь. Позднее в различных выступлениях президента неоднократно звучали отсылки к первому в мире препарату такого типа. Иными словами, сложилось полная видимость того, что «Спутник V» стал своего рода гордостью для российских властей.

Причем, работа над повышением имиджа препарата продолжается до сих пор. К примеру, совсем недавно спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о том, что первая в истории человечества женщина-космонавт, а ныне депутат нижней палаты парламента Валентина Терешкова привилась от COVID-19.

Комментируя эти новости, известный российский журналист и публицист Александр Невзоров иронично отметил тенденцию, в рамках которой Кремль активно наделяет отечественный препарат особенным смыслом. И случай с Валентиной Терешковой, считает эксперт, прекрасно укладывается в эту канву.

Александр Невзоров // Фото: Instagram

«От этого, судя по всему, «Спутник V» приобрел новое космическое звучание. В Кремле препарат еще называют «его прелесть», потому что знают, что «Спутник V» – любимая игрушка Путина, предмет его главной гордости. Так что теперь даже кремлевские телефоны настроены не на звонок, а на журчание вакцины», – подчеркнул Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».