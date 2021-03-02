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28 февраля, воскресенье

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Путин "антипрививочник"? Красовский прокомментировал отсутствие информации о вакцинации президента

Общество
19:01, 02 марта 2021

Путин "антипрививочник"? Красовский прокомментировал отсутствие информации о вакцинации президента
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

С момента начала кампании по массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции отечественный препарат «Спутник V», как, впрочем, и любые зарубежные его аналоги, начали активно обсуждаться едва ли не на всех уровнях, начиная с кухонь простых граждан, заканчивая студиями крупных телеканалов и радиостанций.

Причем, эта интригующая и вне всяческих сомнений довольно широкая дискуссия имеет такое количество граней, что сосчитать их в обозримом будущем вряд ли представится возможным. Не менее красноречиво выглядят и результаты опроса, проведенного социологами признанного в России иностранным агентом «Левада-Центра». Согласно им, 62% опрошенных россиян заявляют о своей неготовности сделать прививку от COVID-19, и только 30% отмечают готовность вакцинироваться от вируса, спровоцировавшего мировую пандемию. Более того, только 4% респондентов заявили социологам, что уже поставили прививку. В сравнении с результатами декабрьских опросов численность противников вакцинации возросла на 4%, а количество ее сторонников и вовсе сократилась на 8%. И такие данные не столько настораживают, сколько требуют объяснения. При этом точного объяснения у экспертов нет.

Есть лишь догадки и предположения, начиная от широкого распространения огромного количества фейковых сообщений, как о самом вирусе, так и о препаратах, призванных защитить организм от его деструктивного воздействия, заканчивая такими общественными паттернами, как готовность к вакцинации тех или иных публичных персон. В последнем случае нередко возникает разговор о том, что российский президент Владимир Путин до сих пор остается одним из тех, кто не поставил себе ни одну из вакцин от коронавируса. Несмотря на то, что официальных данных об этом нет, в обществе почему-то сформировалось именно такое мнение. А в социальных сетях некоторые россияне и вовсе заподозрили главу государства в приверженности «антипрививочной» идеологии.

Комментируя подобные слухи, журналист Антон Красовский обратил внимание на то, что возникают они, прежде всего, из-за отсутствия исчерпывающей информации. Эксперт при этом отметил, что в целом это вполне нормально, поскольку глава российского государства, как и любой другой человек, имеет полное право на врачебную тайну. В то же время Красовский признал, что российский лидер в силу возраста относится к так называемой группе риска, поэтому отношение к вакцине и вирусу в его случае должно быть не настолько беспечным, как у большинства россиян.

Антон Красовский // стоп-кадр с YouTube

«Никакой Путин не «антипрививочник». Просто мы не знаем точно, чем привился российский президент, и привился ли вообще, а может, он даже переболел. По правде говоря, мне неизвестен его медицинский статус. Как бы там ни было, он имеет полное право на медицинскую тайну. Путину уже 68 лет, в определенном смысле он является представителем группы риска, в том числе и по прививкам. Но, повторюсь, я не знаком с его историей болезни. Мы не можем знать, переболел ли Путин, или он уже привился. Возможно даже воспользовался какой-то другой вакциной, а не «Спутником V», чем-то нерусским, и просто об этом не говорят. Но просто он мог привиться раньше, чем все остальные», – отметил Красовский.

Теги: #Путин #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Общество

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