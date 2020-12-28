Песков о вакцинации Путина: "Он сам скажет, когда и как это произошло"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, расскажет ли Владимир Путин о своей вакцинации или нет: «Это зависит от того, как президент примет решение».

Официальный представитель Кремля заверил, что глава государства все же намерен привиться от коронавируса, но когда и в каком формате это произойдет, он также не знает. Ранее он объяснял, что не может пройти вакцинацию как пожилой человек. На тот момент окончательных данных о безопасности «Спутника V» для людей старше 60 лет не было, однако вскоре массовая вакцинация для пожилых была начата, а её эффективность для этой возрастной категории определена как 90%.

«Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло», — приводит слова Пескова «РИА Новости». Следует ли из прошедшего времени в слове «произошло», что президент уже привился, не уточняется.

Владимиру Путину 68 лет. Его американскому коллеге Джо Байдену — 78. Байден недавно привился вакциной Pfizer в прямом эфире.