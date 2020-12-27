С понедельника в Москве начнется запись на вакцинацию для пожилых

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало записи для вакцинации от коронавируса для пожилых людей. Она начнется уже 28 декабря, в понедельник. Записаться можно будет на две недели вперед.

«Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», — передает ТАСС слова градоначальника.

Мэр добавил, что пожилые люди являются одной из самых уязвимых для коронавируса категорий граждан.

Отметим, что Собянину 62 года, на нем вакцину испытать решили ещё в первых числах сентября, когда третья стадия испытаний только началась.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что он не пользуется вакциной, потому что для его возрастной группы она на тот момент не была одобрена врачами. Он уверял, что будет прививаться в порядке общей очереди. Нужно ли будет главе государства записываться через mos.ru, как всем остальным пожилым людям, не уточнялось.