Дочь Путина сделала прививку от коронавируса. Вакцина зарегистрирована утром

Президент РФ сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Напомним, что препарат прошел не стандартные клинические испытания во всех фазах, а их укороченный вариант на небольшой выборке добровольцев. Его регистрация была форсирована.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — заявил Путин на совещании с членами правительства. Президент надеется, что в скором времени будет запущено массовое производство вакцины.

Также он отметил, что вакцину на себе испробовал его дочь, пишет ТАСС.

Оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что российская вакцина войдет в гражданский оборот с 1 января. Также параллельно начата третья фаза клинических исследований препарата.