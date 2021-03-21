За взятку задержан глава Пензенской области. Путин лично благословил его на выборы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан для проведения следственных действий в связи с подозрениями по уголовной статье получении взятки, пишет пресс-служба Следственного комитета.

«В Главном следственном управлении СК на основании материалов МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк", и других лиц. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки")»

По данным СК, размер взятки, которую получил Белозерцев, составляет более 31 миллиона рублей. Взятку ему якобы дал экс-продюсер певца Николая Баскова и глава крупной фармакологической фирмы «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директора ОАО «Фармация» Антон Колосков.

У всех у них были проведены обыски. Предполагается, что коррупция заключалась в торговле влиянием — взятка была получена губернатором Белозерцевым в обмен на предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ.

Белозерцев осенью 2020 года был избран губернатором от «Единой России» с результатом в 78%. На тот момент он уже возглавлял регион. Перед выборами президент России Владимир Путин благословил его на выдвижение, высказав свое доверие: «У вас есть право, моральное право во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области», — сказал он годом ранее, пожелав губернатору успехов.