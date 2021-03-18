Власти ждут данных и санкций, у Амнисти ищут совесть. Главное к 18 марта

На фоне громкого заявления президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина «убийцей», Россия отозвала своего посла в Вашингтоне для консультации. Он поможет Москве понять, «что делать и куда двигаться» в вопросе двусторонних отношений, целенаправленно «заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик» при Байдене.

В ходе брифинга с прессой пресс-серетарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден намерен действовать прямолинейно в отношении России. Он не будет обходить стороной острые темы ни во время очных бесед с коллегами из РФ, ни в своих выступлениях. При этом она не исключила, что по отдельным вопросам страны могут сотрудничать.

Тем временем в российском Минфине уже готовятся к возможным американским санкциям: Антон Силуанов заверил банки, что в случае санкций против российского госдолга им будет оказана помощь: «Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, коммерческими банками, будем взаимодействовать с ЦБ с тем, чтобы вопросы ликвидности ЦБ помогал бы решать таким финансовым институтам. Будем искать решение, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено», — приводит его слова «Интерфакс».

Глава европейской дипломатии Жозеп Борель решил подтянуть политическую роль ЕС в мире к экономической. «В экономическом плане есть три доминирующих полюса: США, Китай и Европейский союз. Но политически структура более сложна», — объясняет он, добавляя, что если США и Китай имеют большое влияние на политику наряду с военными державами вроде России и Турции, то ЕС пока только начинает приобретать политический вес: «Цель (...) состоит как раз в том, чтобы сократить разрыв между экономической мощью и геополитическим влиянием».

Reuters со ссылкой на английские власти пишет, что в Великобритании за 100 дней вакцинации первой дозой были привиты 25 миллионов человек, что премьер Борис Джонсон считает «невероятным достижением». Обе дозы приняли более 1,7 миллиона человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что один из десяти человек вообще не реагирует на любые прививки: «10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте — среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», — цитирует чиновницу ТАСС.

Десятки ученых из разных стран подписались под открытым письмом с требованием к главе Amnesty International Джули Верхаар вернуть статус узника совести российскому политику Алексею Навальному. Среди подписантов указаны в том числе эконмисты Сергей Гуриев и Вячеслав Иноземцев, а также политолог Григорий Голосов. Они называют Навального одним из лидеров демократического движения в России. «Вызывает беспокойство, что единственным заявленным мотивом этого решения [лишения Навального статуса узника совести] являются "националистические заявления", которые Навальный сделал 12 или 15 лет назад.

Мы считаем, что люди могут свободно менять свои идеи — это одно из их основных прав. Никого нельзя винить за мнения, высказанные много лет назад, особенно если он опровергает их публично и последовательно», — поясняют ученые свою позицию.

Тем временем более 40 актеров, режиссеров и деятелей искусства подписали письмо в поддержку активистов Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн, проходящих по «санитарному делу». Подписанты, среди которых, например, Мартин Шин и Вупи Голдберг, считают предъявленные им обвинения «безосновательными», сообщает The Insider.

Роскомнадзор хочет, чтобы операторы связи предоставляли ему подробнейшие данные об абонентах, раз в сутки обновляя их, пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства. Сюда войдут паспортные данные, ИНН, адреса и сведения об организациях и тарифах, сервисная информации о звонках и передаче данных (длительность, оборудование, станции). Также регулятору понадобилось узнавать о «перечне базовых станций и географических координатах мест их расположения». Ранее такие данные предоставлялись только правоохранительным органам.

Тем временем Минцифры хочет обязать бизнес безвозмездно передавать государству обезличенные данные пользователей, пишет «КоммерсантЪ». Эксперты опасаются, что это поставит под удар личные данные пользователей и приведет к тому, что бизнес потеряет мотивацию развиваться в этой сфере. «По сути, государство пытается выйти на рынок цифровых услуг», — считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.