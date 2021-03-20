"У нас пчелы пропали!" В Екатеринбурге жители борются с установкой сотовой вышки

В Екатеринбурге активисты развернули палатку и дежурят рядом с местом, где компания «Высота» хочет установить вышку сотовой связи. Они боятся, что волны сотовой связи пагубно влияют на них. В Уралмаше опасаются, что у них пропадут пчелы, а вслед за ними исчезнет всё живой, жалуются на плохой сон и фиксируют якобы нарушения.

Как пишет городское издание It’s My City, охраняющие вышку граждане с фейковыми автомобильными номерами и флагом Советского Союза уверяют, будто городские власти запретили компании устанавливать там вышку, хотя администрация города уверяет, что все работы согласованы.

«Мы против незаконной застройки и излучения. Люди заметили, что стали хуже спать по ночам. У всех давление зашкаливает. У нас пчелы пропали! А если пчелы исчезнут, то уже по цепочке пойдет: не будут опыляться растения, дальше пропадут птицы. Они хотят поджарить нас, как на микроволновке, у нас под боком. Вот и стоим здесь, даже по ночам», — говорит одна из борцов с вышкой. «Нельзя ставить рядом с домами такое. Нас просто уничтожают. Они даже время не хотят тратить, думают: “Мы сейчас включим, и они потихонечку сами умрут все”. Эта частота влияет на клетки как раз», — возмущается другой противник вышки.

Одна из них отмечает, что все тысяча домов в поселке поддерживают эту позицию и не хотят установки оборудования, хотя другой собеседник издания спорт с этим: «Они считают, что весь поселок против вышки? Весь Уралмаш что ль? Я вот тоже живу здесь — и меня все устраивает. Они решили прогресс остановить».

В компании поясняют, что там будут располагаться система оповещения МЧС и оборудование операторов сотовой связи. Никаких намеков на «вышки 5G» при этом нет — это отрицает и «Высота» и сами активисты, которые поясняют, что их пугает не 5G, а сотовая связь в целом.

Чтобы доказать свою позицию, они приносят неизвестные приборы и фиксируют ими «нарушения» неких норм радиоизлучения.