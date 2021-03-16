Ройзман сообщил о составлении на него протоколов за акции в условиях "режима ЧП"

В аэропорту Екатеринбурга правоохранительные органы задержали и вскоре отпустили бывшего мэра города Евгения Ройзмана.

Как рассказал «Новой газете» сам политик, задержание прошло «на достаточно высоком уровне, нормально, вежливо, спокойно». Он уточнил, что в отношении него составлены протоколы из-за акций 23 и 31 января по части 5 статьи 20.5 КоАП («Нарушение требований режима чрезвычайного положения»). Издание обращает внимание на то, что в России не объявлялся режим ЧП и что в этой статье нет частей.

Сообщается также, что к протоколу прилагалось заявление от некоего Алексеева Георгия Владимировича, который пожаловался полицейским на агитацию и призывы Ройзмана к участию в незаконных массовых мероприятиях, о которых экс-градоначальник «высказался 20.02.2021 в интервью» Znak.com. Издание предполагает, что имеется в виду материал, в котором политик заявляет, что после суда над Алексеем Навальным акции протеста в России станут мощнее. Отмечается, что статья была опубликована через месяц после январских акций.

По словам политика, в протоколах содержится все, что он говорил о митингах в соцсетях. «Суть такая – сотрудники полиции призывали разойтись, но я не разошелся», – пояснил Ройзман.

Дата суда пока не назначена.