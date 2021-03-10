"Вода дырочку найдет": Ройзман сделал заявление о замедлении Твиттера в России

Экс-мэр Екатеринбурга и активный пользователь соцсетей Евгений Ройзман ответил на вопрос, являются ли проблемы в работе Твиттера началом конца Интернета в РФ.

10 марта Роскомнадзор принял решение по первичному замедлению скорости работы соцсети Твиттер, как сообщается, «из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства 3168 материалов с запрещенной информацией – в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков».

Спустя некоторое время это решение прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Роскомнадзор получил необходимый опыт, должны быть эффективные меры, компании обязаны соблюдать [законодательство]. Не может быть, чтобы компании были у нас вне информационного поля, – ответил он на вопрос о том, возможно ли в случае с Твиттер повторение ситуации с Телеграм. – Кроме этого надзорная функция в том, чтобы все эти ресурсы действовали в правовом поле. Никакого желания ничего ни у кого блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, – это вполне обоснованно».

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в интервью «Интерфаксу» отметил, что следующее воздействие со стороны Роскомнадзора может прийтись на Facebook.

«Эта соцсеть, в отличие от Twitter, при наличии претензии Роскомнадзора иногда пытается что-то объяснить, но тем не менее содержит противоправную информацию», – сказал Горелкин.

Но самое интересное случилось уже после всех заявлений. По непонятным причинам массово «легли» сайты многих государственных ведомств – Госдумы, Кремля и правительства, Следственного комитета, Минцифры, Минфина и так далее. Были зафиксированы сбои у одного из крупнейших операторов связи в России – «Ростелекома».

Евгений Ройзман//фото: Instagram

– Честно говоря, я никакого замедления работы Твиттера не заметил, – сказал в интервью Sobesednik.ru экс-мэр Екатеринбурга и активный пользователь Твиттера Евгений Ройзман.

Может ли быть это замедление соцсети началом конца российского Интернета? Нет, – считает Ройзман.

Во-первых, потому что если будут проводится какие-то нелепые действия в отношении Интернета, то многие молодые жители нашей страны сразу побегут за границу, так как для них это будет четкий сигнал. А во-вторых, любой отказ от Интернета в стране – это просто замедление движения вперед. Если, конечно, власти хотят сделать из России Северную Корею, то они все делают правильно. Но все же надеюсь, что трезвый ум возобладает. К тому же, есть отличная народная мудрость: вода все равно всегда дырочку найдет.