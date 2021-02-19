"Чебурнет в тупичке": Потапенко высмеял изоляцию Рунета

Известный предприниматель Дмитрий Потапенко объяснил, почему идея о «суверенном интернете» и заявления о технической возможности отключения России от всемирной Сети (эта мысль, в частности, прозвучала недавно из уст Дмитрия Медведева) обречены на провал.

Дмитрий Потапенко славится своими точными прогнозами, экспертными оценками и независимыми комментариями. По мнению предпринимателя, первостепенный вопрос для российского бизнеса сейчас состоит в том, «что представляет собой наша страна как продукт на мировом рынке разделении труда».

– Пока что мы натягиваем сову на глобус и медленно обтягиваем себя колючей проволокой, пытаясь везде показать оскал, – высказался Потапенко в интервью Sobesednik.ru. – У нас экономика на все 90% ориентирована на внешние экспортные рынки. Поэтому как только нашу внутреннюю риторику будут хоть сколько-нибудь транслировать на внешнем контуре не МИДа, не министерства финансов и, упаси господь, не министерства обороны, прилетит ответочка, что нам было бы недурно понять, куда мы станем продавать все наши углеводороды и прочую требуху, включая вооружение.

Нас просто с этого рынка, мягко говоря, попой подвинут. И никаким вариантом, кроме как жесткий демпинг – а это всегда провал ниже себестоимости, мы вернуться на этот рынок не сможем.

Говоря о частностях, Дмитрий Потапенко обращает внимание на скандальный закон о «суверенном интернете».

– Сделать наш суверенный чебурнет технологически невозможно. Он просто невозможен как класс.

Как бы мы ни противились, все равно будем работать на иностранном оборудовании. И импортозамещение в высокотехнологичных отраслях, все наши «чипы», «эльбрусы» и все остальное – в 90% случаев это, как и при советской власти, вышедшие в тираж, потерявшие защиту патенты.

Мы находимся в экономическом тупичке, в котором очень давно и хорошо обустроились, – констатирует Дмитрий Потапенко. – Наше технологическое отставание по разным отраслям от 10 до 50 лет. Поэтому иллюзиями себя тешить не надо.