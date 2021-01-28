Дожидаемся единственного момента: Дмитрий Потапенко откровенно высказался об "уходе Путина"

Последние несколько лет стали для России, ее населения и властей настоящим испытанием. И речь не только в череде кризисов, испорченных отношениях с Западом и прочих проблемах. Ведь, по большому счету, выживать приходилось и тем, и другим. Просто методы и цели этого выживания у них разительно отличаются. Некоторые, к примеру, считают, что власти выживают как раз за счет обычных граждан, приводя в качестве примера ставшую модной в последние годы концепцию «люди – новая нефть».

Как бы там ни было, но ближе к концу 2020 года и в начале года наступившего Россия, похоже, достигла предпиковых значений как по протестному потенциалу, так и по общему накалу внутреннего политического кризиса. Не зря политологи отмечали, что Кремль затаил дыхание и выжидает назначения на должность нового президента США, рассчитывая, что со сменой администрации в Вашингтоне у него появится возможность улучшить отношения с Западом хотя бы временно. Только в этом случае у официальной Москвы, высвободившейся из-под внешнего давления, появится шанс направить хотя бы часть ресурсов на решение внутренних проблем, что особенно важно в преддверии думских выборов 2021 года.

И, судя по всему, процесс постепенно движется именно в этом направлении. Несмотря на публикацию громких расследований, откровенно репрессивное преследование оппозиционера Алексея Навального и недовольство этими событиями на Западе, СМИ рапортуют о том, что диалог между Москвой и Вашингтоном волне возможен. И это обстоятельство, как считает известный российский предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко, фактически не оставляет россиянам шанса на улучшение. Как рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм», без жестких санкций Запада российская власть сможет в очередной раз выстоять и продолжить свою традиционную политику, которая и привела страну к нынешнему состоянию. Впрочем, добавил Потапенко, ожидать, что после ухода президента России Владимира Путина ситуация улучшится, о чем в последнее время говорят все чаще, тоже не стоит.

«Смогла ли власть снизить эффект от публикации про "Дворец в Геленджике"? Им по-барабану, и это правда. Еще 300 расследований, и что дальше? Любые фото, любые видео никак не отразятся на их позициях.

Система работает следующим образом: абсолютно подконтрольные медики, учителя и государственные служащие, которых 70%, переизберут кого угодно и куда угодно. А так называемый "прогрессивный Запад" закроет свой рот, потому что получает дешевые углеводороды. Вот и все. В этом весь цинизм схемы взаимодействия якобы прогрессивного Запада и якобы варварской России.

До тех пор, пока Запад условно не скажет: мы не покупаем у вас углеводороды, мы отключаем вас от SWIFT, мы не работаем с вашим внешним долгом – ничего не произойдет. Остальные санкции – да пожалуйста! Запад должен делать такое, чтобы высшие российские чиновники, первые и вторые лица, были нерукопожатные. А пока они говорят, что "будет диалог" – ну хорошо.

Иными словами, не нужно испытывать каких-либо иллюзий. По сути, мы медленно и верно дожидаемся момента, когда нас покинет один единственный человек. Но мне почему-то кажется, что после этого ситуация не улучшится, а только ухудшится», – заявил Дмитрий Потапенко.