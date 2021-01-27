Не просто формальность: политолог о первых признаках "полноценной перезагрузки" отношений РФ и США

«Путин поздравил Джо Байдена с началом работы в должности президента США и отметил, что нормализация отношений между двумя странами соответствует интересам Вашингтона и Москвы – особенно, с учетом их особенной ответственности за стабильность и безопасность глобального мира», – такими словами пресс-служба Кремля накануне описала подробности первого разговора российского президента с новым главой Белого дома.

Разумеется, в рамках первой телефонной беседы между Путиным и Байденом, при новом статусе последнего, обсуждались и другие темы. В частности, ряд источников отмечают, что стороны коротко обсудили и «проблему Навального» и даже «украинский вопрос», однако именно на это заявление главы российского государства в беседе с американским коллегой обратили внимание эксперты. Поскольку ситуация, сложившаяся и в России, и в США, требует от обеих сторон определенной сдержанности в двусторонних отношениях.

Фактически, как отметил недавно известный российский политолог Илья Гращенков в своем авторском Telegram-канале, двум столицам для выхода из сложившейся ситуации попросту придется в определенной степени отступить от стратегий, в рамках которых отношения между ними с каждым годом становились все более напряженными. Москва и Вашингтон в этом случае должны сместить вектор своего внимания на решение внутренних проблем. Именно по этой причине, считает эксперт, определенное, пусть и скрытое, кулуарное потепление отношений между США и Россией в ближайшем будущем видится весьма вероятным.

«Этот призыв является не простой формальностью. В нормализации сегодня нуждаются все – и Россия, и США, поскольку за последние несколько лет в обеих странах накопились серьезные внутренние проблемы. К примеру, Байдену в будущем предстоит разгребать наследие Дональда Трампа, а российским властям нужно заняться национальной экономикой и объединением расколотого общества.

Как я уже говорил, возможности для достижения таких договоренностей у Вашингтона и Москвы есть. Разумеется, говорить о полноценной перезагрузке пока рано, даже официального улучшения отношений ожидать не стоит, но кулуарно переговоры по этому поводу могут вестись. С демократической партией США у российских элит имеются определенные отношения, причем, заниматься этим могут представители сразу нескольких групп. А ключевыми темами в ближайшее время станут договоренности по СНВ, сокращению санкций и Северному потоку.

Для Москвы же хорошие отношения с Соединенными Штатами важны еще и по той причине, что именно они будут определяющими для контуров трансфера власти. Как уже ранее отмечалось, давление на президента России Владимира Путина формирует обратный эффект, и если Запад хочет получить в качестве преемника нынешнего главы российского государства кого-то, кого они считают более приемлемым для себя, то это давление пора снижать. Разумеется, остается еще целый комплекс весьма болезненных вопросов, которые связаны и с актуальной повесткой – митингами, судом над Алексеем Навальным и прочим. Во многом именно эта повестка на данный момент станет определяющим фактором в дальнейших переговорах, поскольку все это отражается на глобальных экономических проектах, в том числе на Северном потоке», – пишет эксперт.