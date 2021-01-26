Михаил Фишман: Навальный и Путин выйдут вместе

Начало 2021 года оказалось богатым на громкие политические и околополитические события в России. Впрочем, и концу года минувшего в этом «богатстве» никак не откажешь. Чего стоят только громкие публикации расследований о ближайшем окружении российского президента, а также о предполагаемых отравителях оппозиционера Алексея Навального.

Собственно говоря, дальнейшую повестку после новогодних праздников формировал именно Навальный. Сначала популярный блогер выступил с неожиданным заявлением о своем возвращении в Россию на Старый Новый год, а позднее произошла целая череда событий: начиная от его задержания и «странного» ареста, заканчивая взрывом в информационном пространстве настоящей бомбы в виде фильма о «дворце Путина в Геленджике». А потом был протест – не самый массовый в современной истории России, но все-таки довольно заметный.

Фактически, вся эта череда событий в последние дни вынуждает большую часть политологов высказываться в духе: «в России нарастает политическая борьба», «в условиях предстоящего транзита власти формируется новый альянс против российского президента», «страна вступила в новый избирательный период» – эти и другие фразы по большому счету определяют не столько суть, сколько восприятие происходящего обществом.

Вот только реальность такова, что Алексей Навальный содержится в СИЗО и ожидает суда, который уже 2 февраля с высокой долей вероятности осудит его и приговорит к реальному сроку заключения. Проще говоря, власти полностью контролируют ситуацию, несмотря на скандальное видео с 90 миллионами просмотров и протесты в поддержку оппозиционера. С этим утверждением не хочет спорить большинство экспертов, многие из них в прямом смысле убеждены в том, что Навальному грозит довольно длительный срок. А что будет дальше? Дальше – непрогнозируемый туман.

К примеру, известный российский журналист и телеведущий Михаил Фишман в интервью Youtube-каналу «И Грянул Грэм» также отметил, что судьба Навального предрешена, однако добавил при этом весьма красноречивую фразу.

«Окажут ли протестные акции в поддержку Навального какое-то влияние на Кремль? Да, конечно, просто так ничего не бывает. Однако пока судьба Навального предопределена, по крайней мере так кажется на сегодняшний день. Ясно, какой приговор ожидает Навального второго февраля – он всем очевиден. Было с самого начала понятно, что Навальный сядет в тюрьму надолго. Как я уже говорил ранее, Навальный и Путин выйдут вместе: один – из тюрьмы, второй – из Кремля», - заявил Михаил Фишман.