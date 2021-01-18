Отступать Путину теперь некуда: Орешкин рассказал о страшных последствиях задержания Навального

Алексей Навальный, который вчера прилетел из Германии в Россию, рассматривал вариант своего задержания и имеет в кармане несколько запасных ходов. Власть выбрала самый примитивный вариант развития событий, а Владимир Путин показал, что система сдержек и противовесов себя изжила – президент страны загнал себя в узкий коридор возможностей, опираясь на многочисленные штыки. Такое заявление в эфире телеканала «Дождь» сделал известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он отметил, что Владимиру Путину отступать больше некуда: «дальше только санкции, железный занавес и репрессии».

«Для меня совершенно отчетливо ясно, что властям своими действиями не удалось напугать Навального. Я уверен, что он предполагал такой вариант развития событий, потому что это очень примитивный ход. Конечно, он был к этому готов, конечно, у него есть в кармане какие-нибудь запасные ходы. Я думаю, что произошло только лишнее раздражение, разочарование и озлобление российской оппозиции.

Было изначально примерно понятно, как власть будет играть, и эта заведомая тупость не позволяет им решать большие задачи, при том, что наверняка создан какой-то координирующий штаб силовиков, который может решать только тактические задачи в виде создания пробки на пути из Внуково в Шереметьево. Действия властей в общем выглядели мерзко, жалко и трусливо – они работают в примитивном силовом жанре. Все это предсказуемо, все это скучно и унизительно.

С политологической точки зрения важно понимание, что Путин прекратил балансировать между силовой составляющей и так называемых системных либералов. Сейчас его коридор возможностей находится в узком коридоре – Владимир Путин зависит от штыков, он опирается на многочисленные силовые структуры, теперь Путину отступать некуда: санкции, железный занавес, репрессии, запугивания, то есть все, что относится к охранительной стратегии. Путин разоблачается – стало понятно, что система сдержек и противовесов себя изжила. Теперь остается лишь «сценарий Лукашенко». Это прискорбно, но это было несложно предвидеть. Дальше только стагнация, застой и коллапс. Очень жалко, но с таким руководством этого не избежать», – заявил Дмитрий Орешкин.