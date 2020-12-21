Путин, бегство с тонущего корабля, предательство: Дмитрий Орешкин о транзите власти в России

К материалам западной прессы о том, что Владимир Путин собирается уходить, не стоит относится достаточно серьезно. Президент России не захочет покидать свой пост, равно как элиты не дадут ему это сделать. По мнению президента, уйти сейчас – означает предательство, побег с тонущего корабля, и он себе этого не позволит. Такое мнению в интервью «Дождю» озвучил известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он добавил, что глава государства прекрасно понимает, что стареет, однако покинуть пост президента у него не получится, а все разговоры об уходе является лишь попыткой «постелить соломку», которой президент не факт, что воспользуется.

«К материалам западной прессы о том, что Владимир Путин собирается уйти в тень и оттуда править страной, я бы не стал относиться со всей серьезностью. По двум причинам: есть функциональная, и есть психологическая. Все люди, которые пребывают во власти, понимают, что они стареют, и любят иногда поговорить о том, что пора бы уходить. Это вовсе не значит, что внутри себя они готовы уходить – и эти вещи надо различать.

Но как только такого рода люди начинают думать, что в принципе почему бы и не уйти, они начинают стелить соломку. Конечно, Владимир Путин тоже стелит соломку, но это не значит, что он ею воспользуется. Это психологическая вещь. А функциональная – кто ему позволит уйти? Путин сам себе этого не позволит. Он будет считать это предательством, бегством с корабля, который терпит крушение.

Корабль уже 20 лет терпит крушение, и нельзя капитану покидать это место в галерах, где он то ли гребец, то ли капитан – мы так до конца и не разобрались», – заявил Орешкин.