Путин любит удивлять: Венедиктов рассказал, кто на самом деле станет преемником президента

Ожидаемый отечественным экспертным сообществом транзит власти в России пока еще не приобрел каких-либо явных очертаний, однако политологи различного ранга продолжают утверждать о его подготовке. В частности, известный политолог Валерий Соловей недавно заявил, что вероятность проведения досрочных президентских выборов в России в 2021 году достаточно высока. Утверждения экспертов косвенно подтверждает даже Государственная дума РФ, которая в достаточно сжатые сроки приняла закон о неприкосновенности действующих и бывших президентов страны.

На фоне вышеназванных событий с новой силой началось обсуждение возможных преемников Владимира Путина, который должен заменить его на посту президента страны. В последние месяцы политологи успели перебрать практически всех явных и неявных претендентов на должность главы государства — их было настолько много, что фамилии можно перечислять бесконечно.

Российские граждане, если ориентироваться на их активность в социальных сетях, также проявляют повышенную заинтересованность в этом вопросе: кто станет преемником Владимира Путина? Совсем недавно на этот вопрос вызвался ответить главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Пользователи издания обратились к нему с вопросом: «Назовите ТОП-3 возможных преемников Владимира Путина?». К слову, даже Венедиктов не смог выделить три фамилии, назвав четыре. В конце он добавил, что общество вместе с экспертами обсуждают одних претендентов, а на самом деле, скорее всего, преемником станет кто-то другой. Это вполне укладывается в стиль правления Владимира Путина, который любит «удивлять» общественность там, где, казалось бы, все очевидно.

«На сегодняшний день мы видим [в качестве преемника] формально Мишустина, но на самом деле нет. Мы видим людей, которые претендуют — тяжеловесов окружения: это Сергей Нарышкин, это Сергей Собянин, это все тот же Михаил Мишустин, это Дмитрий Медведев. Но будет кто-нибудь другой», — отметил Алексей Венедиктов.