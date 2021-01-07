Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах. Это был последний шанс Трампа

Возобновив свое заседание после массовых беспорядков в Вашингтоне, Конгресс США признал Джо Байдена законным победителем выборов президента. Больше у его оппонента Дональда Трампа нет легальных возможностей оспорить свое поражение. 20 января состоится инаугурация нового президента Соединенных Штатов Америки.

Отдельные представители Республиканской партии пытались оспорить результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, но конгрессмены, в том числе их коллеги по партии, отклонили эти запросы. Ранее некоторые представители Трампа заявили, что после штурма Конгресса толпой, в котором они винят президента, больше не могут поддерживать его.

Целью нападавших на правительственное здание был срыв заседания законодателей. Из-за необходимости провести эвакуацию членов Конгресса в связи с проникновением протестующих внутрь здания рассмотрение вопроса было отложено на несколько часов, однако и до того шансов, что Конгресс не утвердит президентство Байдена, почти не было. На этой стадии решение оспаривалось лишь трижды за последние 140 лет.

В ходе протеста, организатором которого многие американские политики называют Трампа, погибли четыре его сторонника, пострадали 14 офицеров полиции, а 52 человека были задержаны. После зачистки Капитолия спецназом ФБР в здании было обнаружено несколько взрывных устройств, однако о детонации не сообщалось.

Twitter, Instagram и Facebook временно заблокировали аккаунт Трампа и удалили несколько его постов о недоказанных фальсификациях на выборах. Действующему президенту также пригрозили и вовсе заблокировать его аккаунт, если он и впредь будет нарушать правила сервисов.