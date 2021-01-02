Украина хочет выдвинуть на "нормандском саммите" условия для мира на Донбассе

Украина намерена выдвинуть условия для восстановления мира на Донбасе во время саммита в «нормандском формате».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя офиса президента Украины Игоря Жовкву.

«В 2021 году ставим целью проведение следующего саммита в "нормандской формате". Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях», — написал заместитель в колонке для украинского издания «Зеркало недели». Он также добавил, что рассчитывает на поддержку партнеров по «нормандскому формату» — Германии и Франции.

По мнению Жовквы, тактическими задачами на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе остаются сохранение перемирия, активизация работы контактной группы в Минске, обмен удерживаемыми лицами, поддержание работы действующих пунктов въезда — выезда на линии соприкосновения и открытие новых, разведение сил на новых участках, разминирование, а также обеспечение беспрепятственной работы сотрудников Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ. Помимо этого, в Киеве продолжат работу над выполнением договоренностей парижского саммита «нормандской четверки».

В офисе президента Украины не намерены отказываться от идеи продвижения санкций против России. «Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраняться до полного восстановления статус-кво», – подчеркнул замглавы офиса.