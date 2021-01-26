Соблазн для властей большой: Екатерина Шульман о планах Кремля на Навального

В январе 2021 года произошло достаточно много событий в политическом поле страны, которые один за другим переворачивают информационную повестку: возвращение Алексея Навального из Германии, «выездной» импровизированный суд в отделе полиции, публикация расследования про «дворец в Геленджике», которое собрало 90 миллионов просмотров, и, как кульминация, несанкционированные акции протеста с требованием освободить Алексея Навального, вспыхнувшие по всей России.

Экспертное сообщество теряется в догадках относительно того, какое развитие данная ситуация получит в дальнейшем. Так, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Кремле сообщало, что власти намерены отправить Навального за решетку на 13,5 лет, а известный российский политолог Валерий Соловей озвучил собственный инсайд, в котором рассказал, что в Кремле намерены «закрыть блогера на десяточку».

Также существует мнение, что главная цель действий властей заключается в том, чтобы «выключить» Навального из длинного выборного цикла в России, который продлится до 2024 года. Такого мнения придерживается политолог Екатерина Шульман – в интервью RTVI она заявила, что наиболее вероятным вариантом развития событий на данный момент выглядит замена условного срока Навального на реальные 3,5 года. Вместе с этим Шульман уверена, что протестная активность может оказать самое непосредственное влияние на итоговое решение власти.

Екатерина Шульман // Фото: стоп-кадр с YouTube

«Каждая часть силовой машины стремится и поучаствовать в важном деле, и избежать конечной ответственности, поэтому сейчас, конечно, происходит ярмарка предложений и каждый предлагает варианты решения этой «проблемы». Это касается и вопроса заведения новых уголовных дел, и сроков по старым.

Пока замена условного срока на реальные 3,5 года выглядит наиболее вероятным событием. Срок не пугающий, не такой страшный и репрессивный, но при этом очень аккуратно покрывающий весь длинный выборный цикл в России до 2024 года.

Именно поэтому соблазн для властей большой, но из этого совершенно не следует, что применен будет именно этот вариант. Без сомнения, протестные акции, их численность и настойчивость будут приниматься во внимание, как было, например, в 2013 году. Так бывает», – рассказала Екатерина Шульман.