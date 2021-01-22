Bloomberg: Кремль планирует посадить Навального более чем на 10 лет

Источники близкие к администрации президента рассказали, что оппозиционного политика Алексея Навального отправят в колонию более чем на 10 лет, пишет Bloomberg. Такое решение приняли в Кремле якобы из страха перед белорусским сценарием и западными спецслужбами.

Издание утверждает, что 2 февраля на заседании суда Навальному изменят условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и лишат свободы на 3,5 года. Отметим, что с учетом отсиженного во время суда пребывать в колонии ему в таком случае останется лишь около 2,5 лет.

Но на этом, по версии собеседников Bloomberg, давление на оппозиционера не завершится. По другому делу, предположительно, о якобы мошенничестве с пожертвованиями ФБК* Навальному дадут ещё один срок. На этот раз он будет предполагать 10 лет лишения свободы.

Ранее российские власти придерживались тактики регулярно сажать Навального на небольшие сроки в пределах месяца, однако теперь это изменилось из-за ощущения у Кремля, что в России хотят устроить «белорусский сценарий», пишет Bloomberg. Кроме того, руководство Кремля якобы уверено в том, что Навальный работает «от лица западных властей», что он отрицает. Напомним, когда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков публично обвинил Навального в работе на ЦРУ США, политик подал на него в суд иск о защите чести и достоинства, но суд уже несколько месяцев отказывается рассматривать иск.

А в команде Навального уверены, что именно действия властей по отношению к их лидеру смогут аккумулировать недовольство российского общества. Если же Навальный окажется в колонии, Кремль рассчитывает, что его фамилия выпадет из политической повесткой.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) объявлен российским руководством «иностранным агентом».