Главред "Новой" предупредил о масштабной провокации власти против оппозиции

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что у него есть основания полагать необычную активность в социальной сети TikTok началом крупнейшей провокации против российской оппозиции.

Напомним, что после задержания, ареста Алексея Навального и выхода его расследования о якобы принадлежащем Владимиру Путину дворце в TikTok появились десятки миллионов сообщений с тегами в поддержку Навального и призывами выйти на митинг 23 января. В сумме они к утру сегодняшнего дня набрали более 600 миллионов просмотров. Также в TikTok начали появляться по всем признакам фейковые сотрудники полиции, которые на камеру срывали с себя погоны, обещая поддержать протестующих — никаких подтверждений личностей этих людей предоставлено не было. Эта социальная сеть известна тем, что в ней преимущественно сидят молодые люди, в том числе несовершеннолетние.

В интервью телеканалу «Дождь» Муратов пояснил, что, по его мнению, после митингов власти могут инициировать множественные судебные разбирательства, которых тут же потребуют родители. Они могут заявить, что их детей призывали прийти на митинг, что угрожало их жизни и здоровью и потребовать привлечь к ответственности виновных в этом. В результате на конкретных организаторов акций будут заведены уголовные дела, а протестные акции несистемной оппозиции как таковые с подачи власти будут подвержены общественному осуждению.

Муратов призвал оппозицию отдельно обозначить, что они призывают несовершеннолетних не ходить на акции, чтобы, во-первых, снять с себя ответственность за последующее насилие над ними со стороны правоохранительных органов, а во-вторых, защититься от готовящейся провокации.

Журналист пояснил, что не намерен говорить о своих источниках, которые предоставили ему сведения об этом, лишь напомним, что он вовсе не является «конспирологом» и не придумал всё это.