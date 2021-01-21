"ВКонтакте" вслед за TikTok призвали оградить детей от призывов идти на митинги

Роскомнадзор обратился к руководству социальной сети «ВКонтакте» с требованием пресекать попытки распространять призывы к участию в несанкционированных акциях среди подростков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Роскомнадзор отметил, что действует по требованию Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве настаивают, чтобы детей не вовлекали в опасные для жизни и здоровья действия.

Ранее подобное предупреждение получила платформа TikTok.

Ранее на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального был опубликован фильм о дфорце под Гелленджиком, который, предположительное, принадлежит президенту Владимиру Путину.