Трамп оставил ловушку для Байдена: эксперт назвал главную опасность для президента США

Политолог Геворг Мирзаян оценил первые шаги и ближайшие планы Джо Байдена.

– Новый президент США вступил в должность и уже пытается развернуть американскую внешнюю политику на традиционные глобалистские рельсы. То есть, уйти от того нео-изоляционизма, который проводил Трамп.

Плюс к этому, Байден, как избранник демократов, возвращает демократическую повестку, особенно ту ее часть, которая популярна среди самого активного его электората — левых сторонников, – отмечает политолог, доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. – Это и соглашение по климату, в которое Байден возвращает Америку, так как экологическая тема для либералов является одной из самых сакральных. И восстановление сотрудничества США со Всемирной организацией здравоохранения. Байден уже распорядился, чтобы американцы носили маски — при Трампе это решали региональные власти. Напомню, что контакты с ВОЗ разорвал Трамп, так как считал ВОЗ агентом Китая и обвинял их в разразившейся эпидемии коронавируса.

У Байдена нет нужды искать крайних в пандемии — для него это Трамп. Но здесь кроется ловушка: если сейчас число заболевших и умерших будет такое же, как при Трампе, придется искать другое объяснение.

Кроме того, Байден кардинально меняет миграционную политику. Он пытается осуществить давнюю мечту демократов — легализовать 11 миллионов мигрантов-испаников на территории США, что поможет получить их голоса и размыть республиканский электорат. Тем самым закрепить за собой Белый дом, да и Конгресс, на долгие годы. Это тоже полный разворот от миграционной политики Трампа, который запретил въезд в Америку гражданам из 13 стран, в основном, мусульманских. Мера и тогда еще была спорной — большинство террористов, повинных в теракте 11 сентября, были из Саудовской Аравии, а из нее въезд как раз открыт. Байден снимет этот запрет, показывая, что он не ксенофоб.

Конечно, Байден реализует и еще одну любимую идею либералов — заботу о меньшинствах: расовых, национальных, гендерных, сексуальных.

Это инструмент для слома традиционных ценностей большинства в угоду меньшинству. Конечно, это еще и игра — удар по республиканцам с их консерватизмом.

Байден меняет Америку, как он и обещал. И как хочет демократический электорат, который он представляет. Это сделает Америку еще более разделенной. Противоречия усугубляются и могут привести к тому, что так называемый «белый электорат» сломается, либо начнется серьезный гражданский конфликт. Это такая американская рулетка.