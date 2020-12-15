Элиты готовят "уход" Путина: Потапенко сделал сенсационное заявление

Транзит власти в России не будет произведет так, как прогнозируется отечественным экспертным сообществом. У Владимира Путина нет иных вариантов, кроме как до последнего держаться за власть. Вместе с этим, политическое закулисье, которое уже не видит в Путине сильного лидера, пришло в движение, и для президента страны это — тревожный сигнал, потому что в конце концов его «попросят» уйти. Такое заявление в интервью Youtube-каналу «Спец» сделал известный российский экономист Дмитрий Потапенко.

Он напомнил, что Россия — страна дворцовых переворотов, и заявил, что Владимир Путин не отдаст власть, однако на посту президента он долго не задержится.

«Разговоры о том, что Владимир Путин скоро уйдет — это попытка выдать желаемое за действительное. У действующего президента страны нет других вариантов, кроме как цепляться за власть. Вместе с этим, в Кремле полки пришли в движение. Все люди в ближнем эшелоне власти, близкие к первому лицу, понимают, что он уже не так крепок в первую очередь морально.

Система находится в очень серьезной подвижке, о чем говорит хотя бы последнее назначение Чубайса на роль переговорщика. Стоит заметить, что когда появляется большое количество переговорщиков, значит есть о чем вести переговоры. В закулисной борьбе вокруг Владимира Путина встречаются много сил, они переплетаются между собой, но в настоящий момент никто еще не смог захватить лидерство в этой борьбе.